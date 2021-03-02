Ильин о случаях массовой гибели детей: 77,5 тыс. человек не впустили сотрудников МЧС РК

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 77,5 тыс. человек не впустили сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям во время подворовых обходов, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

«Печальная статистика, но хотя это право каждого гражданина, мы констатируем, что при дворовых обходах в более 77,5 тыс. домовладений жители отказались от допуска наших сотрудников на территорию частного домовладения для того, чтобы они могли хотя бы проинструктировать по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций», — сказал Ильин на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что погибшая при пожаре семья в Туркестанской области подомовым обходом охвачена была.

«Тот трагический случай, который произошел в Туркестанской области, как раз обход домовладения был, нашими сотрудниками был проведен инструктаж жителей по правилам обращения с газотехническим оборудованием. Даже обход не спас данную семью», — отметил Ильин.

Напомним, 27 февраля четверо детей и их мать были найдены мертвыми в частном доме в Туркестане. Причем, на тот момент это был второй случай массовой гибели детей за восемь дней. Так, 19 февраля пятеро оставшихся без присмотра детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения погибли в результате пожара в Жанатасе.