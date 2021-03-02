Около половины медицинской техники в поликлиниках Казахстана оказалось изношенной

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Медицинская техника в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Казахстана изношена почти на 50%, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Объекты ПМСП обеспечены более 1,5 млн единиц медицинской техники, при этом оснащенность составляет 76,6 %, а износ – 49%», — сообщил Цой на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что самая низкая оснащенность медицинской техникой в Северо-Казахстанской области – 55%, Костанайской – 57%, Шымкете – 72%, Акмолинской – 74%, Актюбинской – 73% областях.