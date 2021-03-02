«За последние годы вера в результативность любых реформ, в принципе, давно ушла». «Мифы и правда. Кто и как выбирал ханов в казахской степи?». «Отрар разрушил не Чингисхан». «Повышение зарплат медикам не гарантирует улучшение качества медуслуг»

Сетевой Казахстан 2 марта 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Об управлении реформами» — За последние годы вера в результативность любых реформ, в принципе, давно ушла, как и вера в то, что за политическими конфликтами и информационными войнами может скрываться «борьба сил добра и зла». Сейчас всё скрывается в полутонах. Но — с другой стороны — ситуация в стране такова, что заниматься только «разруливанием» и «распилом» становится опасно для ее, страны, выживаемости. И в этом плане, наверное, все-таки предпочтительнее те, кто хочет хоть что-то исправить и улучшить.

QMONITOR . KZ . «Мифы и правда. Кто и как выбирал ханов в казахской степи?» — Нередко можно услышать, что когда-то в наших краях чуть ли не царила полная демократия и что, мол, народ сам выбирал ханов. На самом деле «право избирать» имели только представители знати, а «право быть избранным» — и вовсе лишь очень узкий круг обладателей «голубых кровей». В то же время, наверное, можно вести речь об определенных «демократических процедурах». О том, кто и как выбирал хана, кто мог им стать, мы беседуем с историком – профессором одного из университетов.

«Дане Нуржигит не дает покоя «слава» Мизулиной и Яровой?» — В казахстанском парламенте заседают более десятка человек, имевших или все еще имеющих отношение к СМИ. Никто не требует от них знания юридических тонкостей, и уже мало кто ждет от них усилий по защите остатков свободы слова – не для того они туда были делегированы. Но люди, немало проработавшие в журналистике, полагаю, должны владеть хотя бы основами правовой грамотности и не выступать с инициативами, направленными на ограничение прав собственников и работников средств массовой информации… Говорю лишь к тому, что, если Дана Омирбаевна действительно озаботилась повышением воспитательно-пропагандистской роли отечественного ТВ, то ей следовало бы в своем запросе предложить предоставить телевизионщикам больше свободы в плане организации ток-шоу на общественно-политические темы – как альтернативы тому, что вызывает ее недовольство. Но, боюсь, на подобное ей просто не хватит смелости.

TIME . KZ . «От печали до радости лечить и лечить…» — Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ пообещал, что казахстанские врачи будут получать за свой труд по 561 тысячи тенге. Ждать осталось недолго — всего два года. Новые обещания, бодрые прогнозы и успехи на ковид-фронте объявили чиновники на отчетной коллегии Минздрава по итогам прошлого года. О плохом здесь старались не вспоминать, но ложка дегтя все же была…

«Душевный дар» — Жаннат ЕСМАГАНБЕТОВА — инвалид. Но эта жизнерадостная атыраучанка не может сидеть без дела: она меняет образы онкобольным, ходит на онлайн-приемы в Минздрав, собирает материалы для своего будущего сайта и устраивает субботники.

365 INFO . KZ . «Повышение зарплат медикам не гарантирует улучшение качества медуслуг» — За чей счет все эти новшества? Не лягут ли все финансовые траты на плечи пациентов? Об этом наша беседа c президентом Национальной ассоциации Primary health care Толебаем РАХЫПБЕКОВЫМ.

«Досрочное изъятие пенсий: куда еще направить деньги?» — Начатое изъятие денег из ЕНПФ – это сильнейший удар по системе, считает экономист и член Общественного совета при ЕНПФ Петр СВОИК. В своем аккаунте в Facebook он написал ряд предложений по ее усовершенствованию, поскольку «прежний вид уже не сохранить».

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Соглашение между правительством, Нацбанком, и АРРФР: противоречивый шаг вперед?» — В марте 2019 было подписано первое соглашении между правительством и Нацбанком о координации мер макроэкономической политики. На прошлой неделе было подписано новое соглашение. Некоторые новшества были вдохновляющими, а некоторые моменты оставили противоречивые впечатления. Давайте сравним два документа…

«СМИ на карантине: как развивается отечественный медиарынок в период пандемии» — Об основных тенденциях развития казахстанских электронных медиа и о том, как коронакризис повлиял на их деятельность, Forbes Kazakhstan рассказал генеральный директор «Первого канала «Евразия», основатель сайта Zakon.kz и информационной системы «Параграф» Сергей КИСЕЛЕВ. Наш собеседник в прошлом профессиональный военный. В 1993 он окончил Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, и в то время на «гражданке» его специализация никому не была нужна. Единственное место, куда приглашали на работу, – охрана в частных организациях. Сергей решил получить второе высшее образование и окончил высшую школу права «Адилет».

EXPRESS — K . KZ . «На TV «горе сплочает народ»» — Судя по телепрограмме, у нас существуют свыше 10 телеканалов¸ транслирующих свои передачи по всему Казахстану. Это не считая другие областные и даже городские студии телевещания. На первый взгляд, неплохо. Однако недоумение и тихий ужас вызывает их содержание, или, как модно нынче говорить – контент. А самое страшное в этом то, что руководство этих телеканалов, похоже, устраивает их телесетка и подача материала, и они не стремятся ничего кардинально менять. А надо бы.

«Чем обернется для Казахстана закрытие Китаем железнодорожных перевозок?» — Казахстанская железная дорога остановила прием грузов на китайском направлении. Новость очень серьезная и неприятная, учитывая, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, а железнодорожные поставки в нашем экспорте в соседнюю страну преобладают над остальными видами перевозок. Эту ситуацию «ЭК» обсудила с экспертами.

VLAST . KZ . «Почему Казахстану нужно переосмыслить способы участия граждан в политике?» — В Казахстане уже долгое время никто не спорит о том, что представительная власть оторвана от своего начала − избирающих ее граждан. Парламент, ее главный институт, вместо того, чтобы отстаивать интересы людей продвигает собственные. Но в последнее время много говорится о пакете реформ, повышающих степень подконтрольности властей гражданам. Он включает создание Национального совета общественного доверия, участие жителей в формировании бюджета, а также выборы акимов районов, сельских округов, поселков и сел. Однако на деле государство может лишь усилить институты представительной власти, куда смогут попадать только удобные ей кандидаты. Тогда как сами граждане рискуют не получить реальных политических прав.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Пожар в ангаре: «Казахстан инжиниринг» пытается избавиться от «дочки», за которую судятся бизнесмены?» — 28 февраля в Алматы практически полностью сгорел ангар компании «КазИнж Электроникс» – «дочки» нацкомпании «Казахстан инжиниринг». Свое право на эту компанию как раз сейчас пытается отстоять в суде частное предприятие «Kaz Energetik Build», которое купило «дочку» на торгах. По их данным, в самый разгар судебного процесса нацкомпания повторно продала компанию строительной фирме, не вернув им вложенные деньги. Потому бизнесмены подозревают, что пожар был не случайным. В самой нацкомпании тоже озвучили позицию по этому делу.

AZATTYQ . ORG . «Журналистка Джоанна Лиллис: «Западной аудитории Казахстан не представляет большого интереса»» — Британская журналистка Джоанна ЛИЛЛИС – о западных читателях, которых непросто заинтересовать событиями в Казахстане, и о том, насколько сложно работать в стране, где ограничена свобода слова. Новый герой проекта — британская журналистка Джоанна Лиллис. Вместе с мужем, тоже журналистом, она более 20 лет живет в Центральной Азии, 16 из которых пишет про Казахстан. Сейчас журналистка сотрудничает с британскими изданиями The Economist, The Guardian, а также пишет для интернет-сайта Eurasianet, который рассказывает о событиях в Центральной Азии на английском и русском языках.

«Отрар разрушил не Чингисхан, а климат. Интервью с профессором Маклином» — Группа западных ученых провела геологические исследования на территории Отрара — средневекового городища на юге Казахстана — и пришла к выводам, что исчезновение цивилизации в оазисе было связано с климатическими изменениями, а не с монгольским нашествием. Исследователи после изучения старых водных каналов в регионе заключили, что период запустения не совпадает с годами нашествия, он связан с засухой. Репортер Азаттыка поговорил с одним из авторов исследования профессором Линкольнского университета в Британии Марком МАКЛИНОМ.

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