Планы по стабфондам провалились, они не влияют на продуктовые цены, считает Султанов

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Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Интервенции стабилизационных фондов не оказывают должного влияния на продовольственные цены, считает министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

«Объемы запасов стабфондов недостаточны, то есть сформировано 25,4 тыс. тонн на Т3,7 млрд. Их интервенции составляют всего от 0,2% до 1,4% от общего потребления. Это практически не оказывает должного влияния на цены», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

По его словам, также не эффективно формируются запасы стабфондов.

«Так, в Актюбинской области в 2020 году больше всего цены выросли на сахар (57%), гречку (40%), масло подсолнечное (31%) и яйца (18%). При этом в фонды закупались овощи, по которым цены росли незначительно», — сказал министр.

Таким образом, по его мнению, планы правительства по стабфондам провалились, а инвестиции – напрасны.

«Необходимо пересмотреть стабфонды, сконцентрировав средства и усилия только на рисковых импортозависимых товарах», — предложил Султанов.

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