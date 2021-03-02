Пошлины на некоторые виды содержащего драгметаллы сырья обнулили на три года в ЕАЭС

Алматы. 2 марта. КазТАГ – Пошлины на некоторые виды содержащего драгоценные металлы сырья обнулили на три года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК 1 марта приняла решение снизить до 0% ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья, содержащего драгоценные металлы и их соединения. Решение одобрено сроком на три года. Сегодня соответствующие пошлины составляют от 3% до 15% от таможенной стоимости», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «в настоящее время рынок драгоценных металлов в ЕАЭС обладает недостаточным запасом источников сырья для загрузки мощностей аффинажных предприятий», а «принятое решение должно повысить уровень загрузки производства в государствах ЕАЭС, а также увеличить налоговые поступления».

«Введение тарифной меры будет способствовать развитию инвестиций в новые технологии аффинажного и ювелирного производства, в охрану труда и промышленную безопасность, а также защиту окружающей среды», — сказал член министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Вступление документа в силу синхронизировано с датой вступления в силу решения совета ЕЭК, учитывающего внесенные в ТН ВЭД ЕАЭС изменения.

«С учетом дефицита сырья на внутреннем рынке ЕАЭС ставки нулевых ввозных таможенных пошлин уже применялись для некоторых видов товаров в период со 2 января 2017 года по 31 декабря 2017 года и с 24 июня 2018 года по 30 июня 2020 года», — отметили в ЕЭК.