Пять чудес Казахстана

Как превратить Страну Великой степи в Мекку въездного туризма

Новоиспеченный гуру казахстанского туризма Габидулла Абдрахимов пошел в массы. На своей странице в instagram вице-министр культуры и спорта, на днях назначенный еще и председателем совета директоров АО НК «Kazakh Tourism», анонсировал намерение превратить Казахстан в мировую туристскую Мекку.

Вот что написал Габидулла Рахматуллаевич соотечественникам: «В связи с переходом на новую работу, где мне поручено курировать сферу развития индустрии туризма, я каждый день задаю себе вопрос, а почему иностранному туристу должно быть интересно лететь за тысячи километров в Казахстан? Что мы можем предложить уникального? Что у нас есть такого, чего нет нигде больше? Море? Наверное лидером здесь все таки является Турция. Горы? Есть и другие страны с великолепными горами. Есть ли у нас достопримечательности типа Эйфелевой башни в Париже, Бурж Халифа в Дубай, Пирамиды в Египте, Колизей в Риме? Также можно спросить о качестве нашего сервиса, начиная с аэропортов и вокзалов и заканчивая ресторанами и отелями.

Вот представьте себе, что вы европеец или американец и спросите себя, а почему Казахстан?

В этой связи предлагаю провести своеобразный конкурс идей на эту тему среди своих подписчиков. Направляйте свои предложения на почту Tourism.qaz@gmail.com

Лучшие 5 идей ждут награды».

Насчет наград. Если кто-то всерьез рассчитывает отправиться в компании нашего героя в его любимый Лондонград, то, скорее всего, зря: Абдрахимов наверняка не удержится от искушения передать землякам очередной видеопривет из «лучшего города мира», стоя на фоне пафосного ресторана на Пикадилли или, чего доброго, не чужого Казахстану дома Шерлока Холмса на Бейкер стрит. Второй такой дискредитации высокого государственного доверия ни он, ни его работодатели могут не пережить…

Так что, скорее всего, отечественных авторов лучшей завлекалочки для забугорных путешественников ждут более скромные призы. Ну, к примеру, велотур по солнечному Шымкенту в компании лучших работников мэрии третьего мегаполиса страны. Или спринтерский забег за отставшим от графика городским автобусом в обществе тех же почтенных джентльменов.

Не претендуя на награды и почести, но искренне болея за страновой имидж любимого отечества, готов предложить г-ну Абдрахимову туристический маршрут, который уж точно не оставит равнодушным ни европейца, ни американца. В Страну Великой степи толпами хлынут интуристы со своими долларами, фунтами и евро. Ибо им суждено увидеть нечто такое, чего наверняка нет на их погрязших в разгульной демократии и диком рынке родинах.

Итак, любителям острых ощущений и незабываемых впечатлений предлагается эксклюзивный турпакет «Пять чудес Казахстана».

Наше путешествие мы начнем со столицы, где посетим самый дорогой в мире долгострой – легкорельсовую надземную дорогу Астана LRT. Этот уникальный объект строится уже многие годы, сожрал миллиарды тенге иностранного займа под госгарантии и примерно столько же денег налогоплательщиков из бюджета. По самым скромным подсчетам, более 5 миллиардам в местной валюте «приделали ноги», еще 100 миллиардов сгинули вместе с частным банком, куда были вложены на депозит. При этом, первый президент страны десять лет назад дал старт стройке века, а второй президент десятилетие спустя не теряет надежды ее завершить. Ибо «мы слишком далеко зашли, как мне докладывают».

Астана LRT. (Фото: tengrinews.kz)

Господа туристы могут полюбоваться бетонными опорами «дороги счастья», установленными китайскими строителями на деньги китайского же займа. Этот уникальный памятник коррупции и безответственности по праву считается самым величественным в Центральной Азии. «Стройка века» пережила уже пятерых столичных мэров и примерно стольких же премьер-министров.

Второе казахстанское чудо вы можете лицезреть здесь же, в столице. Если вам, конечно, посчастливится попасть в этот удивительный город в сезон дождей – весной или осенью. В стольном граде, возведенном на месте заштатного областного центра прямо посреди степи архитекторами с мировыми именами, просто «забыли» проложить ливневую канализацию. И теперь каждый раз после мало-мальски серьезного дождя город превращается в Степную Венецию, которую невозможно преодолеть вброд и весьма проблематично — на автомобиле.

Алматы после дождя. (Фото: inform.kz)

Добровольцы за символическую плату доставят вас с одного берега огромной лужи на другой за чисто символическую плату. Столичные градоначальники один за другим обещают горожанам проложить «ливневку», но всякий раз их останавливает нехватка денег в городской казне.

Много невиданных доселе достопримечательностей ожидает пытливого путешественника в бывшей столице страны – Алматы. Здесь можно увидеть третье чудо Казахстана – экстремальные гонки по непроходимой грязи прямо в черте города. В так называемых «присоединенных» районах, где асфальт встречается исключительно в виде родимых пятен далекого прошлого, утонуть в девственной грязи можно даже на мощном внедорожнике. Об этом недавно написал в фейсбуке один местный поп-идол, сопроводивший свой пост «говорящими» снимками. За отдельную плату вы можете поучаствовать в этом эксклюзивном квесте, выход из которого обеспечит вызванная бригада спасателей с помощью спецтехники.

А любителей экстремального туризма в Алматы ждет леденящее кровь (в буквальном смысле) «кеттлинг-шоу». Для участия в нем достаточно написать на листе ватмана «Долой диктатуру» или «Шал, кет» и выйти в компании других туристов в любое людное место в центре Алматы вместе с другими десятью – пятнадцатью членами вашей тургруппы. В скором времени вас окружат спецназовцы в полной боевой экипировке и блокируют в плотном кольце на морозе, удерживая 6-8 часов. Все это время вы будете лишены возможности попить, поесть и справить естественные потребности. В итоге все закончится хорошо: вас отпустят, не извинившись…

Наконец, пятое казахстанское чудо – два действующих центра власти. Второй глава государства де-юре управляет страной из президентской резиденции – Акорды. А его ключевые решения де-факто держит на контроле первый президент – из расположенной неподалеку Библиотеки. Оба регулярно появляются на публике, обращаются к гражданам, поздравляют их с праздниками. Наблюдать за дуумвиратом гости Казахстана могут, не покидая своих номеров в отеле, по телевизору или в Интернете.

Вот вам, г-н Абдрахимов, и ответ на главный вопрос объявленного вами конкурса: почему интуристы должны выбрать именно нашу страну в качестве объекта паломничества. Нравится идея? Дарю! Не благодарите…

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