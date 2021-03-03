Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Казахстан направил России запрос по изменению стоимости вакцины «Спутник V», сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

«Действительно такое сообщение (о двукратном снижении отпускной цены на «Спутник V» – КазТАГ) информационное имело место быть. Мы с ним знакомы и в этой связи, согласно тех договоренностей, того меморандума, который мы имеем с фондом российских прямых инвестиций, мы направили официальный запрос в министерство здравоохранения по корректировке цены на вакцины и ожидаем сейчас официального ответа», — сказал Шоранов на брифинге в среду.

Он заверил, что «как только будет получена информация», будет дополнительно обнародована стоимость вакцины.

«Сегодня мы ожидаем ответа на наш официальный запрос. Я надеюсь, что этот вопрос оперативно будет решен хотя бы до середины марта», — добавил Шоранов.

Напомним, 24 февраля стало известно, что минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В России теперь она составляет 866 рублей 81 копеек за два компонента (без учета налога на добавленную стоимость), тогда как ранее она составляла 1942 рублей.