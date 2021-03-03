Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в десяти областях Казахстана на 4-5 марта, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«4 марта в Акмолинской области местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау 4 марта временами ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«4 марта в Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, метель, днем гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 4 марта ожидается метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«4 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«4 марта в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер западный, юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае 4 марта ожидается метель, гололед. Ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«4 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем местами метель, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«4 марта в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.

«4 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 4 марта ветер юго-западный днем порывы 18 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«4 марта в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью 4 марта ожидается туман. Временами гололед», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«Ночью 5 марта в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (снег, дождь). 4-6 марта местами ожидается туман, гололед, 5 марта низовая метель. 4-6 марта местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, 4-5 марта порывы 23 метров в секунду. В Таразе 4-6 марта временами ожидается туман, 4-5 марта гололед, 5 марта ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду», — пишет метеорологи.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«4 марта в Актюбинской области местами ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Актобе 4 марта ожидается гололед, ночью низовая метель», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.