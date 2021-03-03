Мажилис: Казахстан теряет энергонезависимость из-за старых электро- и теплосетей

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане изношенность электросетей составляет более 60%, тепловых сетей — более 50%, что грозит потерей энергонезависимости, заявил депутат мажилиса Дюсенбай Турганов.

«Энергосистема Казахстана уже сейчас испытывает дефицит маневренных мощностей, более трети основного генерирующего оборота электростанций исчерпали свой парковый ресурс. В среднем, по стране, изношенность электросетей составляет более 60%, тепловых сетей — более 50%», — сказал Турганов в запросе на имя главы минфина РК на заседании мажилиса, в среду.

По его словам, с каждым годом увеличивается количество безхозяйственных и непереданных с баланса акиматов на баланс эксплуатирующим организациям, сетей.

Отсутствие комплексной программы электроэнергетики, уже приводит, по оценке депутата, к экстремальным ситуациям, вроде произошедшей 10 января 2021 года в Атырауской области, когда из-за аварийного отключения линий 220 киловольт, ряд районов области и город Атырау остались без электроэнергии. Авария произошла из-за слабой связи региона по линии 220 кВ с энергосистемой Российской Федерации и отсутствия связи энергосистемы западного региона с единой энергосистемой Казахстана.

Также, серьезной проблемой электроэнергетики является действующее тарифное регулирование. На сегодня, для одной и той же электростанции тарифы на электроэнергию устанавливаются минэнерго, а тарифы на тепловую энергию — миннацэкономики.

Также, 1 января 2021 года должны были быть утверждены тарифы с использованием «стимулирующей» методики, однако вопрос ее применения не решен.

В создавшейся ситуации предприятия энергетики Казахстана не смогут проводить обновление оборудования в свои сроки и поэтому, по данным депутата, в рамках интеграции в ЕАЭС возможна потери Казахстаном энергонезависимости и переход к покупкам электроэнергии у российских электростанций.

Необходимо разработать нацпроект электроэнергетической отрасли, предложил Турганов.