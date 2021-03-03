Мажилисмен минфину о налоге на мобильные переводы: Верните украденное у народа из офшоров

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Введение налога на мобильные переводы дискредитирует цифровизацию в финансовой сфере, уверен депутат мажилиса Максат Раманкулов.

«Пандемия показала всей стране провалы отечественной цифровизации в здравоохранении, образовании, социальной защите. Уверяем вас, и в вашем ведомстве ситуация ничуть не лучше. Тотальный контроль в данном сегменте, тем более, если он будет связан с блокировкой карточек и электронных кошельков и иными запретительными мерами – а отечественные налоговики ничего другого не умеют – то такие меры способны только дискредитировать цифровизацию в финансовом секторе. Это заставит розничную торговлю отказаться от электронных платежей и вернуться к помятым наличным банкнотам», — сказал Раманкулов, озвучивая запрос на имя министра финансов Ерулана Жамаубаева на заседании мажилиса в среду.

По его мнению, введение такого налога отрицательно скажется на малом и среднем бизнесе.

«Данный подход еще более губителен в условиях катастрофического падения оборотов малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг населению, а именно он и пострадает в первую очередь. И если налоговые органы хотят действительно ловить аферистов и пополнить бюджет – то искать нужно не тех, кто зарабатывает честным трудом, а ловить коррупционеров и возвращать украденные у народа средства с офшорных счетов», — подчеркнул он.

По словам Раманкулова идея введения налога на мобильные переводы противоречит поручениям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Мы удивляемся логике авторов этой идеи. Глава государства освобождает малый и микробизнес от налогов, а фискалы готовы додушить тех, кто выжил вопреки пандемии. Напомним, что подобная идея впервые была озвучена два года назад, и тогда 13 ноября 2019 года фракция «Ак жол» в своем запросе подвергла жесткой критике такие попытки. Позже главой государства было поручено вообще снять этот вопрос с повестки дня, так как благодаря своему удобству, система моментальных переводов становится все более популярной среди населения. Нужно также учитывать, что в любом случае введение нового вида налогов приведет к тому, что предприниматель переложит их в цену товаров и услуг. Следовательно, доводы КГД о том, что такая мера не коснется простых граждан – не соответствуют действительности», — отметил депутат.

В связи с этим Раманулов потребовал предоставить официальное разъяснение планов по введению налога на мобильные переводы.

«Вместе с тем, любое налогообложение должно быть экономически обосновано, но информация о новой инициативе крайне противоречива, а приводимая аргументация не выдерживает критики. В этой связи, депутатская фракция ДПК «Ак жол», просит дать официальное разъяснение планов налогообложения онлайн-переводов, а также внятных экономических расчетов и оснований его внедрения», — сказал он.

Ранее Раманкулов выразил уверенность, что от введения налога на мобильные переводы пострадают простые граждане.