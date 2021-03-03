Еще один приговор вынесли в Алматы Ертаеву

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы вынесен приговор по делу о хищениях кредитных средств банка под залог фиктивных долговых расписок, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

«В Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя и работников предприятия ГК «А» и советника председателя правления АО «Банк РБК» (…) Суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и изготовлении поддельных документов руководителя ГК- Т. и советника председателя правления банка — Е. и назначил им по девять лет лишения свободы, (ст.ст. 28 ч. 3,190 ч. 4 п. 2, 28 ч. 3, 385 ч. 2 УК)» — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что еще двое подсудимых были приговорены к пяти и 5,6 годам лишения свободы, еще один приговорен к году лишения свободы, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Судом установлено, что хищение заемных денежных средств нескольких банков организовано в 2014-2016 гг. путем получения заемных средств под залог фиктивных зерновых расписок, выписанных от имени подконтрольных руководителю ГК 21 хлебоприемного предприятия.

«В банки через руководителя ГК предоставлялись фиктивные зерновые расписки и бизнес планы о пополнении оборотных средств. Советник председателя правления банка РБК — Е. организовал беспрепятственную выдачу займов подконтрольными банками, за что получил денежное вознаграждение в размере 20% от заемных средств в сумме Т25 млрд. Кредитные средства руководителем ГК использованы не по целевому назначению, а на погашение ранее полученных займов в банках, выдачу повышенных зарплат, «откаты» и подарки Е., перелеты на частном самолете, приобретение автомашин. В результате их совместных преступных действий общая сумма хищения составила свыше Т180 млрд», — поясняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывшему банкиру Жомарту Ертаеву назначили окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься банковской деятельностью сроком на 10 лет.

Экс-зятя акима Алматы Бахытжана Сагинтаева Бахыта Ибрагима приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Ертаева задержали 8 мая 2018 года в Москве. Тогда сообщалось, что по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генеральная прокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу.

Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга. С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».

В марте 2019 года в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Астаны.

28 сентября сообщалось, что в суде подтвердили данные КазТАГ 2014 года о финансовых операциях Ертаева в «Альянс Банке». 11 августа 2014 года агентство сообщало о том, что Ертаев вернул «Альянс Банку» около $2 млн. В конце 2013 года Ертаев подписал соглашение об урегулировании претензий и взял обязательства их исполнить. Однако в пресс-релизе «Альянс банка» и сообщении для прессы Bank RBK сумма не сообщалась. Сам Ертаев не раз публично отрицал наличие долга.

Еще 30 октября 2013 года КазТАГ сообщал о том, что Ертаев имеет непогашенные кредиты, не обеспеченные залогом на сумму $2 млн в «Альянс банке». При этом кредитные досье по всем займам были сформированы с грубейшими нарушениями: отсутствовали заявки на предоставление займа, анкеты заемщика, согласие на выдачу отчета и предоставление информации в «Первое кредитное бюро». По отдельным займам отсутствовали решения уполномоченного органа на выдачу кредитных средств.

«Альянс банк» обратился в финансовую полицию с заявлением провести расследование в отношении бывших топ-менеджеров банка, которые в результате злоупотреблений произвели незаконную выдачу заведомо безвозвратных кредитов заемщику Ертаеву без обеспечения залогом на невыгодных для банка условиях. Ертаев, в свою очередь, предпринимал различные усилия, чтобы избежать ответственности за невозврат кредитов вплоть до заключения брачного договора с Н. Ертаевой, который бы лишал банк возможности наложить арест на совместное имущество.