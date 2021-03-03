Почти 1 млн детей в Казахстане живут в бедности – депутат

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Почти 1 млн детей в Казахстане живут в бедности, сообщил депутат мажилиса Ерлан Смайлов.

«У нас в республике каждый шестой ребенок, а в целом – почти 1 миллион детей, живет в бедности. Таковы данные исследования ЮНИСЕФ. По статистике, от бедности больше всего страдают многодетные семьи, которых у нас стране свыше 340 тыс. Неполные семьи тоже в зоне риска – чаще всего они вообще не имеют никакой социальной поддержки от государства», — сказал Смайлов на заседании мажилиса в среду.

Он отметил, что снижение реальных доходов населения, рост цен на первоочередные товары и услуги, отсутствие качественной и доступной инфраструктуры детского развития препятствуют полноценному развитию детей страны.

По мнению депутата, действующие меры поддержки материнства и детства со стороны государства разрозненны и не систематизированы.

Парламентарий предложил правительству провести ревизию всех мер поддержки, направленных на защиту материнства и детства, и дать оценку их результативности, разработать качественные индикаторы оценки деятельности государственных органов с привязкой к освоению бюджетных средств и персональной ответственности руководителей и исполнителей.

Мажилисмен предложил также ввести материнский капитал, разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, а также пересмотреть принцип и размеры пособий и социальных выплат.