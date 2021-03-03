Смирнова: Фонд медстрахования Казахстана становится кормушкой для некоторых клиник

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. НАО «Фонд медицинского страхования» становится кормушкой для некоторых клиник, считает депутат мажилиса Ирина Смирнова.

«Не перестает удивлять информация о приписках о якобы оказанных услугах, отраженных через программу Damumed. Вот где внимание к здоровью граждан не знает границ – то мужчина узнает, что у него наблюдается успешное протекание беременности, то кто-то вдруг прочтет, что лишился аппендицита, а кто-то и скрининг прошел. Фонд медицинского страхования становится кормушкой для некоторых клиник», — сказала Смирнова на заседании мажилиса в среду.

По ее мнению, необходимо провести проверку таких действий и обязать клиники вернуть деньги за неоказанные услуги.