После избиения журналиста силовиками полиция Шымкента заявила о начале служебной проверки

Шымкент. 3 марта. КазТАГ – После избиения журналиста телеканала «Астана» Бахрамбека Талибжанова силовиками полиция Шымкента заявила о начале служебной проверки, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«По данному факту сотрудниками департамента полиции (ДП) начата служебная проверка, о результатах которого будет сообщено дополнительно. Также сообщаем, что 2 марта 2021 года начальник ДП города Шымкент генерал-майор полиции лично встретился с корреспондентами республиканских каналов и обсудил с ними возникшую ситуацию», — говорится в сообщении, которое поступило в адрес фонда в среду с почтового ящика пресс-службы ДП Шымкента.

Как уточняет «Әділ сөз», сообщение пришло с пометкой «Предварительный ответ по поводу Вашей статьи: В Шымкенте избили журналиста телеканала «Астана».

«В сообщении нет ни одной фамилии», — отмечает фонд.

Редакция МИА КазТАГ обратилась в пресс-службу министерства внутренних дел за комментарием.

Напомним, 2 марта «Әділ сөз» сообщил о том, что 2 марта полицейские избили собственного корреспондента телеканала «Астана» в Шымкенте Бахрамбека Талибжанова на месте пожара, который приехал снимать журналист.

«Трое сотрудников полиции скрутили Талибжанова, а еще один ударил корреспондента по лицу, а затем по почкам. В этот момент к ним подбежал коллега Бахрамбека, корреспондент 31-канала Бахром Абдуллаев, он стал снимать происходящее на телефон», — уточнили в фонде.