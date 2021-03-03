5% населения с уверенностью смотрят в завтрашний день 03.03.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 217 0 Социолог Гульмира Илеуова о социальном самочувствии населения Казахстана Похожие материалы: Доверие населения к правоохранительным органам падает В среднем почти на 5% уменьшились доходы населения за 2020 год Уровень смертности в результате ДТП в РК составил 10,6 на 100 тыс. населения — минздрав В Алматы на один день изменят троллейбусные маршруты День спецназовца планируют включить в перечень праздничных дат Казахстана