Токаев поручил Нацбанку помочь с цифровизацией мер поддержки сельского хозяйства

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Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку помочь с цифровизацией мер поддержки сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева. (…) Президент поручил оказать содействие в ускорении процесса цифровизации мер поддержки сельского хозяйства для обеспечения стабильности цен на продовольственные товары», – говорится в сообщении в среду.

Глава государства был проинформирован о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за февраль текущего года, перспективах восстановления глобальной экономики и влиянии на инфляцию мировых цен на продовольствие.

«Касым-Жомарту Токаеву были представлены отчеты об управлении активами Национального фонда и состоянии золотовалютных резервов, а также обновленные прогнозы Национального банка по ВВП и платежному балансу на 2021 год. Ерболат Досаев доложил о ходе исполнения поручения главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана и предложениях Нацбанка по улучшению инвестиционного климата», — добавили в Акорде.

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