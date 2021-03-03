В Казахстане пособие на ребенка в пять раз меньше затрат на содержание заключенного – депутат

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане пособие на ребенка в пять раз меньше затрат на содержание заключенного, заявила депутат мажилиса Айжан Скакова.

«По закону, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на первого ребенка – 5,76 МРП или Т16 801,92, на второго – 6,81 МРП или Т19 864,77, на третьего – 7,85 МРП или Т22 898,45, на четвертого и более – 8,90 МРП или Т25 962. На содержание одного заключенного из бюджета тратится порядка Т86 тысяч. При этом заключенный обеспечивается бесплатным питанием, одеждой по сезону, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены и медикаментами», — сказала Скакова на заседании мажилиса в среду.

При этом она подчеркнула, что социальная выплата по беременности и родам в связи с потерей дохода рассчитана только на работающих женщин.

Кроме того, депутат обратила внимание на тот факт, что пособие по уходу за ребенком выплачивается только в течение первого года его жизни.

«В возрасте от года до трех лет дети нуждаются в постоянной заботе и внимании. Кроме того, в этот период родители сталкиваются с наиболее крупными финансовыми затратами, и это при том, что в полной семье в момент декретного отпуска матери работает только отец. Самое интересное, что пособие по уходу за ребенком действует только до достижения им возраста одного года, а декретный отпуск мамы длится до трех лет. Видимо, по мнению наших чиновников, после первого года жизни ребенок перестает есть и не нуждается в одежде и лечении. В детские сады же у нас берут детей только с двух лет, так что выйти из декрета раньше срока и трудоустроиться мама все равно не сможет», — подчеркнула она.

Скакова предложила увеличить пособие по уходу за ребенком хотя бы до величины прожиточного минимума, удлинить период оплачиваемого декретного отпуска хотя бы до двух лет, разработать отдельную объективную детскую потребительскую корзину, где необходимо учесть все аспекты для полноценного развития ребенка, включая продукты питания, средства гигиены и возможность доступа в центры развития.