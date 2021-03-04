Директор и воспитатель детсада в ВКО уволены из-за жестокого обращения с воспитанниками

Усть-Каменогорск. 4 марта. КазТАГ – Директор и воспитатель детсада в Восточно-Казахстанской области уволены из-за жестокого обращения с воспитанниками, сообщает YK-news.kz.

«3 марта 2021 года родительница одного из воспитанников детского сада «Арман» города Усть-Каменогорска обратилась в управление образования Восточно-Казахстанской области с заявлением о жестоком обращении и ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сотрудниками детского сада «Арман», в частности воспитателем группы «Еркетай». Начато досудебное расследование по статье 140 часть 2 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РК», — заявили в акимате ВКО в четверг.

Родительница предоставила запись с камер видеонаблюдения, на которых видно как воспитатель дергает за руки и швыряет детей.

Как уточняется, в настоящий момент проводится расследование. Назначены экспертизы.

По данным областного акимата, на сегодняшний день директор и воспитатель детского сада уволены по статье 52 Трудового кодекса РК.

«Лучшие психологи города будут привлечены для работы с детьми. Вопрос находится на контроле у руководства области», — отметили в ведомстве.