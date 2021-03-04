Подростковых родов в Казахстане почти в шесть раз больше, чем в странах ОЭСР — сенат

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане подростковая рождаемость составляет 23 случая родов, против четырех в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а случаи вич-инфекции за последние три года выросли на 43%, заявила депутат сената Акмарал Альназарова.

«В Казахстане значительно выше, чем в странах ОЭСР, подростковая рождаемость: на 1 тыс. девушек в возрасте от 15 до 19 лет, приходится 23 случая родов против четырех в странах ОЭСР. За последние три года рост случаев вич-инфекции в этой возрастной группе составила 43%», — сообщила Альназарова в депутатском запросе на пленарном заседании сената в четверг

По ее словам, в Казахстане доля подростков и молодежи от 15 до 24 лет составляет не менее 20% населения. Согласно демографическим прогнозам, в 2025 году ожидается рост в данной возрастной группе еще на 25%.

Социологические опросы показывают, что знания в области подростковой рождаемости и половых инфекций имеют только 9% опрошенных, 60% — не знали о методах профилактики заболеваний, передаваемых половым путем. 63% заболевших молодых людей занимались самолечением.

Самое распространенное последствия такого поведения- бесплодие, отметила депутат.

Соотношение числа разводов к числу браков на сегодня в Казахстане составляет 40%. Причина расставания семейных пар в 20% случаев — бесплодие.

По статистике суицидов Казахстан неизменно входит в топ-15 стран, подчеркнула сенатор.

128 молодежных центров здоровья, существующих в Казахстане, являются структурными подразделениями участковых поликлиник, что сдерживает их развитие. Существующие механизмы и объемы финансирования не стимулируют поликлиники работать с репродуктивными и психологическими проблемами молодежи. Ежегодные охват обслуживанием молодежи поликлиниками в возрасте от 15 до 19 лет не превышает 14%. С начала этого года закрыто три молодежных центра здоровья, на грани закрытия еще один.

Также, для молодёжи недоступны вопросы анонимной диагностики и лечения, добавила Альназарова.