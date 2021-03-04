«На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить». «Почему граждане Казахстана не хотят учить казахский язык?». «Подгнивший культурный слой?». «Есть деньги на еду, но нет на одежду — появляется новый слой общества?»

Сетевой Казахстан 4 марта 2021г.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить» — Есть масса спорных моментов, по которым государство должно занимать определенную политическую линию. Из-за современного политизированного подхода мы узнаем, что якобы вся промышленность в Казахстане была построена «рабским» трудом заключенных. Экстраполируем на современность: у нас индустриализация проваливается уже который год! То есть заводы строили «рабским» трудом, а свободолюбивый казах «этим» заниматься не будет. Вот вам параллель между историческим сознанием и современностью. Или как недавно один молодой человек заявил: американцы пришли и открыли нефть на Тенгизе. Но на Каспии нефть 100 лет добывалась, а Тенгиз открыли и начали разрабатывать еще в 70-80-х годах прошлого века. То есть американцы пришли уже на готовое месторождение. И вот это вот выдергивание и перечеркивание советской истории однозначно негативно влияет на современные процессы.

QMONITOR . KZ . «Почему граждане Казахстана не хотят учить казахский язык?» — О том, что казахский язык должен стать в нашей стране языком межнационального общения, не говорил разве что ленивый. Теоретически, конечно, рано или поздно это может произойти, но вот на практике мы, похоже, делаем все возможное, чтобы оттянуть этот момент. Иначе как объяснить тот факт, что даже по прошествии многих лет у русскоговорящих граждан РК так и не возникло желания изучать казахский? Не пора ли отказаться от неэффективных мер и начать искать другие пути достижения цели? Об этом мы беседуем с кандидатом филологических наук Жулдыз СМАГУЛОВОЙ.

KZAIF . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Подгнивший культурный слой?» — В нашем «королевстве кривых зеркал», как во всякой классической сказке для взрослых, – чем дальше, тем страшнее. И – дороже. Я не нагнетаю. Я просто смотрю на вещи холодными глазами и пытаюсь анализировать. Посудите сами. Кто в этой стране принимает решения? Я не о глобальных, а о будничных, ежедневных. Несметные полчища чиновников, большая часть которых никогда не станет политиками. Нельзя разбудить того, кто притворяется спящим. В Казахстане, и это мое мнение, культура на грани полного развала. Давайте уж признаемся честно. Остатки ее держатся на фанатиках и энтузиастах. Что касается государства, то я считаю, оно не обращает на это внимание, особенно последние год-два.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Совет вам и… кеттлинг!» — К Национальному совету общественного доверия (НСОД), надо признать, у общества отношение неоднозначное. С одной стороны, надо бы поддерживать любое стремление власти к диалогу. Тем более, что совет возглавляет сам президент. Да и темы поднимаются важные. С другой стороны, как бы высокопарно не именовался этот совет, в его составе нет тех, кто критикует власть по политическим мотивам, на нем не поднимаются вопросы, которые ставит оппозиция.

KAZPRAVDA . KZ . «4,2 млн тенге на ребенка: ввести материнский капитал в Казахстане предлагают депутаты НПК» — Ввести в Казахстане материнский капитал за рождение каждого ребенка предлагает депутат фракции Народной партии Казахстана в Мажилисе Ерлан СМАЙЛОВ. Соответствующий депутатский запрос на имя Премьер-министра он озвучил на пленарном заседании Мажилиса.

365 INFO . KZ . «Есть деньги на еду, но нет на одежду — появляется новый слой общества?» — Экономическое и социальное положение казахстанцев ухудшается, показывают результаты социологического исследования «Евразийского монитора». Этот тренд начался несколько лет назад, но пандемия ускорила процесс в разы. Тем не менее удовлетворенных своей жизнью сограждан все еще более половины. Однако еще в 2015 их было больше 80%. Исследователи сравнивали показатели, начиная с «кризисного» 2004 года. Тогда показатели были минимальными вплоть до 2020 года. Но 2021 «переплюнул» его, поставив антирекорды по большинству категорий.

«Санитарная авиация в коме: о чем молчат врачи?» — С угрозой для здоровья и жизни экипажей, медиков и пациентов в Казахстане летают советские самолеты. Какие выводы делают власти страны после каждого авиаинцидента с участием самолетов санитарной авиации? Судя по тому, что этим вопросом в феврале 2021 года задались сенаторы, никаких. Происшествия расследуются, даются ценные указания. Но экипажи и врачи на свой страх и риск продолжают летать на советском воздушном полувековом шроте.

CARAVAN . KZ . «Попасть на бесплатную операцию в Казахстане порой сложнее, чем пройти семь кругов ада» — О подводных камнях отечественной страховой медицины рассказала алматинка Лариса ЛАРИОНОВА, прооперированная в одном из частных центров Алматы. По словам Ларисы, она, являясь домохозяйкой, исправно оплачивает ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование). И, когда ей понадобилась операция, она обратилась в районную поликлинику. Чтобы ей там открыли портал для проведения бесплатного оперативного лечения. Вот тут-то и начались бесконечные хождения по кабинетам…

TIME . KZ . «Талгат ТОКБУЛАТОВ: Бизнес вынужден работать по обнальным схемам» — После скандала, фигурантом которого стал судья Карагандинского специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) Ержан ГАБДУЛЛИН, словно прожектором осветило очередную коррупционную смычку бизнеса и государства (см. “Мани, мани — мантия”, “Время” от 10.2.2021 г.). Коллега задержанного служителя Фемиды, экс-председатель СМЭС Талгат ТОКБУЛАТОВ, предложил нашему корреспонденту поговорить о причинах нелегального сотрудничества предпринимателей с чиновниками, самых распространенных схемах обналичивания денег и несовершенстве налогового законодательства.

«Хотели как лучше…» — Вот уже более года действует новый закон о ЖКХ, согласно которому собственники квартир обязательно должны выбрать одну из двух форм управления жилым домом (причем в каждом МЖД) — объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ). Жители многоквартирных жилых домов должны были определиться с формой управления до 1 января 2021 года. Однако, по последним данным, более чем из 80 000 многоквартирных жилых домов в Казахстане зарегистрировано менее 2000 ОСИ и ПТ. Законом установлен еще один срок — 1 июля 2022 года. Старые формы управления к этому времени должны ликвидироваться окончательно. Если КСК, ПК, КСП сами этого не сделают, то их будут принудительно через суд закрывать жилищные инспекции.

«Армейский магазин» — В конце февраля в военном суде Акмолинского гарнизона был оглашен приговор по делу водителя-техника Берика МАМБЕКОВА, служившего в войсковой части 83205, обслуживающей Министерство обороны. 32-летнего сержанта признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, суд отмерил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Что же натворил на первый взгляд самый обычный водитель? Об этом газете рассказал его сослуживец Жандос МЕДИМАНОВ, один из двух потерпевших по этому делу.

TENGRINEWS . KZ . ««Вы что, забыли девяностые?» Как быть довольным, живя в казахстанской деревне» — Неподалеку от столицы Казахстана есть районный центр Шортанды. А рядом с ним маленькое село Степное. В этой деревушке живет Татьяна Михайловна УСОВА — человек, влюбленный в родные края. Она в прямом смысле слова излучает позитив и оптимизм. Пообщавшись с ней, понимаешь, что, наверное, эта жизнерадостная пенсионерка сможет вдохновить и окрылить даже самого безнадежного пессимиста.

LITER . KZ . «Могут ли казахстанцев выгонять из заведений по закону? Даже если вы ничего не заказываете» — Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда в морозную погоду хочется зайти в какое-нибудь заведение погреться, при это ничего не заказав. Бывает очень хочется зайти справить нужду. Liter.kz разобрался, может ли в таких случаях администрация заведения не впустить или выгонять казахстанцев на мороз… Поэтому, если вы сильно замерзли на улице или вам захотелось в туалет, то вам нужно будет что-то заказать в заведении. Хотя бы чашку чая. В противном случае придется взывать к человечности администратора.

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