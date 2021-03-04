Экс-сотрудник АП в бытность Назарбаева президентом возглавил аппарат минфина

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Назначен руководитель аппарата министерства финансов Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра финансов РК Бейсенбекұлы Абзал назначается на должность руководителя аппарата министерства финансов», — говорится в сообщении в четверг.

Бейсенбекулы с октября 2019 года по настоящее время работал в частном секторе, до этого с апреля по сентябрь 2019 года был председателем правления КФ «Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта», а еще раньше – с 2011 по 2019 годы занимал различные должности в администрации президента (АП) в бытность главой государства Нурсултана Назарбаева.

Отметим, что Бейсенбекулы – третье должностное лицо за последние 10 дней, из числа лиц, которые работали либо в администрации Елбасы, либо в его канцелярии, и получили высокие посты в Казахстане. Так, 24 февраля аппарат министерства культуры и спорта возглавил Ернат Мухамадиев, который до этого был инспектором секретариата руководителя канцелярии Елбасы, а 25 февраля на пост вице-министра нацэкономики назначили Алибека Куантырова – после сложения Назарбаевым президентских полномочий Куантыров с апреля 2019 года был заместителем заведующего информационно-аналитического обеспечения канцелярии Елбасы, а до этого проработал в администрации первого президента с 2013 по 2019 годы.