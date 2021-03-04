Да НУХ его…

Может быть, хотя бы Счетный комитет положит на стол президента страны внятный отчет о том, сколько было проектов, сколько стало успешными, как Казахстан продвинулся в развитии сельского хозяйства на деле, а не на бумаге и не на словах

14 лет просуществовал Национальный управляющий холдинг «Казагро», пройдя через множество скандалов, в основном, связанным с его плохим управлением, и вот наконец принято решение о присоединении его к другому управляющему холдингу – «Байтерек». Принимающий тоже с небезупречной историей. Но речь сейчас даже не об этом. Важно понять – действительно ли новая конфигурация управления национальными компаниями и проектами жизнеспособна и результативна.

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15 марта будет поставлена точка в истории холдинга «КазАгро», который отвечал за реализацию государственных программ по стимулированию и развитию агропромышленного комплекса страны. А «Байтерек», получив новые функции, начнет новую историю. По этому случаю глава по сути нового холдинга Айдар Арифханов не удержался от пафоса: «Наш холдинг «Байтерек» продолжит свою работу уже будучи единым, мощным государственным холдингом с новыми функциями. Перед нами стоят большие задачи. Расширяется количество государственных программ, реализацией которых займется наш холдинг».

При этом никаких подробностей объединения топ-менеджер не раскрыл. Кроме лишь известного факта о том, что планируется сокращение портфельных компаний с 14 до 7, с последующей корректировкой штатной численности.

Ранее премьер-министр Аскар Мамин приоткрывал завесу тайны. И то – весьма схематично. Причем, внимательно послушав сказанное, мы пришли к таким выводам.

Раз принято решение о сокращении дочерних компаний наполовину на высшем уровне, правительство решило сделать ход конем. И не упразднить дочерние структуры, а… передать функционал и активы ряда компаний в АО «Казына Капитал Менеджмент» в качестве отдельных фондов. Причем, это АО является «дочкой» «Байтерека». По сути, эти компании переходят на уровень ниже, но сохраняют свой статус-кво. Все гениальное – просто! Количество «дочек» уменьшается, а «внучек» – увеличивается.

Единственное, что сделали реально до января 2021 года – это объединили АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Байтерек девелопмент» и АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» в АО «Казахстанская жилищная компания». И то совершенно неясно, как происходило объединение, был ли сокращен управленческий персонал, стала ли структура компактной. Официальной информации на этот счет нет, а то, что мы видим – это же уму непостижимо: КЖК – это 25 всевозможных самостоятельных подразделений, среднее количество работников в каждом из них – 8 человек. Начальник на начальнике, подчиненный на подчиненном.

Отвечая на запрос депутатов, премьер-министр акцентировал внимание на том, что за Аграрной кредитной корпорацией (АКК) будет закреплен статус отдельной дочерней организации в составе АО «НУХ «Байтерек, а сама она получит право напрямую кредитовать микробизнес и страховать растениеводство. При этом функции АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по гарантированию кредитов будут переданы в АО «ФРП «Даму», а фонд ликвидирован.

Остается неясной только судьба АО «Казагрофинанс», которое еще недавно видело себя в 2029 году «лидером на рынке лизинг АПК Казахстана», обеспечивающим потребности отрасли в современной и высокотехнологичной технике.

«Работа по объединению холдингов будет завершена в марте 2021 года, после чего будет разработана стратегия развития единого института с учетом всех направлений деятельности и имеющегося отраслевого опыта, а также подходов в реализации государственной политики и механизмов поддержки. В рамках новой стратегии будут актуализированы основные приоритеты и задачи, направленные в первую очередь на совершенствование мер государственной поддержки в развитии экономики», — отметил премьер-министр Мамин.

В свою очередь, глава холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов, словно пытаясь превентивно отразить все стрелы, которые полетят в правительство и в руководство холдинга, попытался дать понять, что «госпрограмма развития агропромышленного комплекса едва ли не приоритетная: «Все задачи, которые стояли перед «КазАгро», в том числе весенне-полевые работы, поддержка животноводства, растениеводства и другие, переходят к нам и не останутся без внимания».

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«Оптимизируя» НУХ «КазАгро», правительство де-факто признает, что держать холдинг 14 лет и не получить сколь-нибудь впечатляющего результата – это уже слишком. Может быть, хотя бы Счетный комитет положит на стол президента страны внятный отчет о том, сколько было проектов, сколько стало успешными, как Казахстан продвинулся в развитии сельского хозяйств на деле, а не на бумаге и не на словах? Сколько государство вбухало народных денег в бездарную идею и столь же бездарных руководителей и самого холдинга, и всевозможных департаментов, которые понятия не имеют, как на самом деле устроена экономика и сельское хозяйство.

Ладно, с этим формальным Советом директоров КазАгро, куда входил председатель и семь членов, в том числе премьер-министр и несколько министров. Но трех независимых директоров-иностранцев все же приходилось подкармливать, и изрядно – эти подножный корм, на котором вся страна, не жалуют. Соответствующим высокого статуса рационом приходилось потчевать и председателя правления, и управляющих директоров. Сколько было «белых воротничков» в этой сфере, где требуется безусловная любовь к земле и ветрам, неизвестно. Чиновники вообще ненавидят себя считать.

Но в целом, как мы понимаем, читая годовые отчеты а-ля в стиле корпоративного управления, в центральном аппарате КазАгро и трех «дочек» трудилось аж 1968 работников. И все – сплошь в белых рубахах.

Всего три «дочки», а над ними громада – целый холдинг.

Правильное ли решение – о том, что нужно уничтожить сельскохозяйственный холдинг? Правильное.

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Решение правильное, но не окончательное. Поверьте на слово.

Года через три правительство снова вернется к этому вопросу, потому что чиновничье лобби всевозможных проектов – просто непотопляемое. Оно жаждет не дела и результатов – оно жаждет новых портфелей, новых распилов и откатов. В его правилах — неограниченные бюджеты и безграничная безответственность.

Так будет продолжаться еще очень долго. Потому что политической воли менять политический и экономический климат в стран, увы, не не видно.

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Ах, да, я ничего не сказала о НУХ «Байтерек». Наверное, он гораздо круче, чем аутсайдер, которого отправили на плаху? Но, увы, он ничем не лучше. И все его сегодняшние обещания не бросить агросектор на произвол судьбы, — это не более, чем мантра: попытка внушить себе, что он все может…

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