Алматы. 4 марта. КазТАГ — Полиция допрашивает медиков по делу о смерти роженицы в роддоме Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей) УК РК. В настоящее время проводится допрос медицинских работников, а также назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции в четверг.

Напомним, Есинбекова поступила в роддом еще 23 февраля, однако схватки начались 28 числа. Родные погибшей считают, что врачи, несмотря на то, что плод был большим, а схватки начались позже прогнозируемого срока, не предприняли попытку принять роды посредством кесарева сечения, спровоцировав ситуацию, повлекшую гибель женщины. Кроме того, медиков обвиняют в том, что они ввели в заблуждение родных умершей и обманули их, заявляя, что женщина в коме, тогда как на самом деле она уже умерла. У Есинбековой, которая, по словам близких, умерла от разрыва внутренних органов и большой потери крови, остались трое детей. Незадолго до смерти она успела сообщить близким о коррупции и грубости со стороны сотрудников медицинского учреждения.

После стало известно, что полиция начала расследование, однако родные опасадись волокиты по данному делу.