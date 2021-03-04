Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сенат освободил от должностей двух судей Верховного суда Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Комитет (по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам – КазТАГ) пришел к заключению: рекомендовать сенату парламента Республики Казахстан освободить от должностей судей Верховного суда Республики Казахстан Смолина Анатолия Сергеевича в связи с назначением его на другую должность и Абнасирова Серика Казбековича в связи с уходом в отставку», — сказал сенатор Владимир Волков на заседании верхней палаты парламента в четверг.

Отметим, что Смолин, долгие годы с перерывами проработавший в Верховном суде, с 31 декабря 2020 года является председателем Костанайского областного суда.

Абнасиров был избран в Верховный суд в декабре 2015 года.