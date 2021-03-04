Свыше $562 млрд допинвестиций может понадобиться РК для ответа на углеродный налог от ЕС

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Свыше $562 млрд дополнительных инвестиций может понадобиться Казахстану для ответа на введение углеродного налога на всей территории Европейского союза (ЕС), сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«Сценарий глубокой декарбонизации, в котором учитываются значительные меры по включению новых регулируемых отраслей экономики в СТВ (систему торговли выбросами – КазТАГ) и внедрение углеродного налога в Казахстане для нерегулируемых секторов экономики (приведут к сокращению выбросов ПГ (парниковых газов – КазТАГ) до 80%). Объем дополнительных инвестиций предварительно оценивается в $562,3 млрд. Данные меры позволят исключить углеродный налог для казахстанских товаров путем достижения уровня углеродной цены ЕС», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса касательно углеродного налога на импорт.

Парламентарии в своем запросе указывали на то, что в целях усиления стимулов к зеленой экономике с учетом последствий пандемии страны Евросоюза с 2022 года планируют ввести углеродный налог на импорт.

«Это вызывает наше беспокойство, так как более половины казахстанского экспорта приходится именно на страны Европы», — отметили 3 февраля мажилисмены.

Они уточнили, что углеродный налог, применяемый в ряде стран Европы, и теперь планируемый на все страны ЕС, может иметь три формы: 1) введение налога на границе ЕС на углеродоемкий импорт; 2) распространение системы торговли квотами на выбросы углерода на страны, не входящие в Евросоюз; 3) установление углеродного НДС.

По мнению депутатов, законодательство Казахстана позволяет интегрироваться в европейскую систему торговли квотами на выбросы углерода, если будет принята вторая форма углеродного налога и «вопрос будет стоять лишь в цене углеродных единиц».

«Однако если примутся первая или третья форма углеродного налога, то это, на наш взгляд, будет нести в себе существенный риск для экономики Казахстана, в экспорте которой преобладает углеродоемкий сырьевой сектор, в первую очередь, поставки нефти. И к этому надо быть готовым заранее», — отмечали депутаты, попросив отразить позицию правительства по указанным проблемам.

Как уточнил Мамин, основные риски и меры в отношении Казахстана определены в разрабатываемой концепции низкоуглеродного развития до 2050 года, которая включает три сценария развития экономики Казахстана: базовый, зеленой экономики и упомянутый выше – глубокой декарбонизации. Влияние углеродного корректирующего пограничного механизма (УКПМ), как заверил премьер, учитывается во всех трех сценариях.

Два других сценария по предварительным результатам моделирования это:

— базовый сценарий (сохранение текущих мер и политик) – выплата углеродного налога в бюджет ЕС для всех отраслей экономики Казахстана к 2035 году при уровне экспорта и ценах 2017 года может достигнуть 18,4 % от общего дохода экспорта;

— сценарий зеленой экономики – включает в себя меры по ужесточению СТВ путем внедрения механизма платного распределения квот на выбросы ПГ, при котором сокращение выбросов ПГ достигнет 60% (на реализацию данного сценария потребуется $81,3 млрд дополнительных инвестиций к 2050 году, это приведет к снижению налога на 6,3% по отношению к базовому сценарию при уровне экспорта и ценах 2017 года).

«ЕС намерен сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году. В рамках заявленной цели Еврокомиссия предлагает ввести УКПМ, окончательная форма которого еще не определена, при этом наиболее вероятный механизм – налог на импорт в ЕС. Основная задача данного налога – это в первую очередь, сокращение выбросов ПГ как в ЕС, так и стимулирование сокращения выбросов в других странах. Вторая задача – это повышение конкурентоспособности европейских товаров на рынке. Введение данного налога в ЕС планируется не раньше 1 января 2023 года. Ориентировочные сроки по определению структуры и методологии расчета налога – III квартал 2021 года. Так планируется, что с 2023 года налог покроет продукцию таких секторов, как производство электроэнергии, черная металлургия и производство минералов, а с 2025 года схема налога будет расширена на другие сектора, среди них: химическая промышленность, все виды металлургической промышленности и нефтехимия», — пояснил глава кабмина.

По его словам, ожидается, что цена на углерод в СТВ ЕС значительно вырастет в ближайшие 10-15 лет.

«В 2020 году углеродная цена составила в среднем около $29 за тонну СО2 (углекислый газ), прогнозируемый рост цены приведет к $105,9 за тонну СО2 в 2030 году. На сегодняшний день утверждена дорожная карта по ответным мерам, которая включает усовершенствование институциональных и других мер, а также рассматривается возможность адаптации казахстанской СТВ с европейской для расширения рынка торговли углеродными единицами и, в зависимости от ситуации в ЕС, недопущения роста тарифов», — заключил Мамин.