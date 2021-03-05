Какой подарок выбрать на 8 марта посоветовал генконсул Венгрии в Алматы

Алматы. 5 марта. КазТАГ – Генеральный консул Венгрии в Алматы Ференц Блауманн поздравил женщин с наступающим 8 марта и посоветовал, какой подарок выбрать.

«Сначала я хочу поздравить наших женщин с наступающим праздником 8 марта — с международным женским днем, праздником весны! Пусть вместе с ним наполнят ваш дом здоровье, любовь, счастье – а также сервизы, статуэтки и другие предметы из этого магазина!» — сказал Блауманн на открытии магазина «Херенд» в Алматы.

При этом он зачитал поздравление генерального директора Херенд Аттилы Шимона.

«Примерно в 4,5 тыс. км от прекрасной Алматы находится вблизи озера Балатон 195-летная фарфоровая мануфактура. Эта мануфактура сегодня стала одной из крупнейших фарфоровых мануфактур в мире. В ней почти 700 сотрудников до сих пор производят вручную, традиционным способом продукцию, которую поставляют примерно в 60 стран мира, на все обитаемые континенты. В музее Мануфактуры есть фарфоровая литофановая открытка. На ней — цветок, листья которого подхватывает и уносит ветер. Эта работа символически иллюстрирует и культурную миссию мануфактуры Herend, а именно, нести те ценности, которые несут наши фарфоровые изделия по всему миру, а затем укоренять их в плодородной почве. И вот, символически, лепестки цветка разлетаются и как фарфор прибывают сюда, в прекрасное Алматы. Это также значит, что мануфактура Херенд высоко ценит своих казахстанских клиентов и партнеров!» — говорится в поздравлении.

Как подчеркнул Шимон, фарфор Херенд является произведением искусства.

«Где бы мы ни выставляли наш фарфор — на венгерских или международных — выставках, посетители всегда говорят, что Herend Porcelain — один из самых красивых фарфоровых изделий ручной работы в мире, фарфор, который является не только предметом обихода, но и произведением искусства. Herend Porcelain стал символом высокого качества и элегантности. Как это удалось достичь? На этот вопрос нельзя ответить одним словом. Что было нужно для этого: начиная с 19 века многочисленные успехи на международных выставках, как Лондон 1851 года, потом Вена, Париж, и современных выставках; разработка каждый день новых продуктов – Херенд — это 16 тыс. форм, 4 тыс. нарисованных узоров, то есть 64 млн различных сочетаний на выбор; уникальный рецепт фарфора. Фарфор — это смесь каолина, полевого шпата и кварца, но то, какое соотношение они представляют в фарфоре, является внутренним секретом каждой мануфактуры, как и в мануфактуре Herend и уникальность стиля, развитого за 195 лет», — подчеркнул он.