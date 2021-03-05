Казахстан к 2025 году планирует построить пять нефтегазохимических заводов

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане к 2025 году планируется завершить строительство пять заводов, сообщил министр энергетики (МЭ) РК Нурлан Ногаев.

«В Уральске будет построен завод по производству 82 тыс. тонн метанола и 100 тыс. тонн гликоля», — сказал Ногаев на заседании расширенной коллегии министерства энергетики в пятницу.

По его словам, в Шымкенте завершится строительство нового завода по производству полипропилена мощностью 81 тыс. тонн в год и октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн в год на базе сырья Шымкентского НПЗ.

В Атырауской области будет построено три завода: по производству полипропилена, мощностью 500 тыс. тонн в год, производству технических газов, мощностью 57 млн куб/м азота и 34 млн куб/м сухого сжатого воздуха и производству полиэтелентерефталата, мощностью 430 тыс. тонн в год.

В целом, в Казахстане к 2025 году планируется завершить строительство 5 заводов, резюмировал Ногаев.

Объем производства увеличится в девять раз, составив 2 млн тонн нефтегазохимической продукции, инвестиции составят порядка $3,9 млрд, ожидает министр.

Производство базовой нефтегазохимической продукции позволит развивать глубокую переработку в нефтегазовой сфере, считает Ногаев.

Минэнергетики РК в 2021 году, по его данным, разработает Национальный проект по развитию нефтегазохимии для решения задач по реализуемым нефтегазохимическим производствам: точечного развития отрасли с решением проблемных вопросов — обеспечения проектов нефтегазохимии сырьем, создания кластера нефтегазохимии, развития дальнейших переделов.