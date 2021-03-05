«Откуда растут ноги у национал-популизма в Казахстане?». «Через четыре года все экономически активные казахстанцы будут с кредитами». «Взяточник – это не герой, который может все решить, а банальный вор». «Латинский алфавит угробит казахскую письменность»

Сетевой Казахстан 5 марта 2021г.

INFORMBURO . KZ . «Саммит ОЭС: Токаев рассказал о международных транспортных маршрутах, продовольственной безопасности и туризме» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в 14-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В нём также участвовали премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Рухани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпур. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

««Через четыре года все экономически активные казахстанцы будут с кредитами». Нормально ли жить в долг?» — На сотню казахстанцев сегодня приходится 58 кредитных карт, то есть грубо говоря, каждый второй живёт в долг, покупая товар в кредит или рассрочку. По данным Первого кредитного бюро, общая ссудная задолженность по рынку Казахстана составляет 21,7 трлн тенге (прирост за год 1,3 трлн тенге, или 6,5%), из них: бизнес-кредиты – 14,5 трлн тенге, или 67% от общего объёма кредиторской задолженности (+714 млрд тенге за год, или рост на 5,2%); кредиты населения – 7,2 трлн тенге, или 33% от общего объёма кредиторской задолженности (+607 млрд тенге за год, или рост на 9%).

TURANPRESS . KZ . «Самый прибыльный день в году» — Для казахстанского рынка цветов наступающее 8 марта – высшая точка спроса. В целом же отечественный цветочный оборот оценивается специалистами в более чем 130 миллионов долларов… Основная торговля, безусловно, все еще кипит в офлайне: только в Алматы работают порядка 1,2 тысячи магазинов цветов и это без учета базаров и стихийных торговцев. Есть в южной столице и собственные теплицы с весьма солидными для Казахстана площадями. Собственно, цветочный рынок привлекателен тем, что в преддверии знаковых дат, к которым в докоронавирусную эпоху относилось и 1 сентября, в него может «зайти» кто угодно. Включая и пенсионерку, вырастившую на даче подснежники или ромашки.

QMONITOR . KZ . «Откуда растут ноги у национал-популизма в Казахстане?» — В том, что национал-популизм в Казахстане зачастую подогревается искусственно, причем не без участия самой власти, сомнений почти не осталось. Вопрос лишь в том, с какой целью затеяна эта игра и какими последствиями она может обернуться для страны и ее граждан? Ответ на него мы искали с общественным деятелем Петром СВОИКОМ. Сегодня поразмышлять на эту тему мы пригласили политологов Рустема КАДЫРЖАНОВА и Газиза АБИШЕВА.

UKRAINA . RU . «Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы» — На самом деле китайское влияние в Казахстане гораздо меньше, в отличие от того же Кыргызстана. Не думаю, что существует вопрос относительно того, что нужно как-то обезопасить себя от этого влияния. В Казахстане, во всяком случае. Нет, такого нет. Это видно по незначительному объему долгов и другим показателям. Экономическое и политическое влияние Китая на Казахстан не настолько значимо, чтобы говорить о принятии каких-то особых решений, кроме как дипломатических методов. Дипломатическими методами страны друг друга всегда в чем-нибудь убеждают. Нет такой критической зависимости, чтобы китайцы что-то забрали за долги или навязали свою волю. В этом плане я проблем не вижу.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Ерлан Саиров: Взяточник – это не герой, который может все решить, а банальный вор» — Наиболее важное для чиновника – репутация. Запятнал свое имя, оказался замешан в коррупционном скандале, значит, автоматически станешь персоной нон грата в обществе. Будешь нерукопожатным среди рядовых казахстанцев. Это и есть общественный контроль, дающий возможность населению прямо влиять на государственную жизнь. Таким мнением в интервью matritca.kz поделился с нами политолог, а с недавних пор депутат Мажилиса Ерлан САИРОВ. В то же время, он убежден, что борьба с коррупцией не должна превращаться в борьбу с неугодными, когда неправомерное использование карательных рычагов приводит к преследованию невиновного…

««Сельское хозяйство отойдет на второй план»: фермеры о слиянии «КазАгро» с «Байтереком»» — «Избавились от одной головной боли, получим новую» – такая позиция у сельскохозяйственников по отношению к новому гиганту-холдингу. «Байтерек», отвечающий за строительство жилья, развитие бизнеса, поддержку экспортеров и инфраструктурных проектов поглотит многострадальный «КазАгро», занимавшийся сельским хозяйством и кредитованием фермеров. Правда, проблеска лучшей жизни от этого альянса аграрии особо не видят. Говорят, «КазАгро» плевал на них с высокой колокольни, а новый непрофильный холдинг и вовсе забудет про их проблемы и нужды. Доводы фермеров – в материале…

EHONEWS . KZ . «Официальная статистика создает ложные представления о благополучии населения» — Получается, у государства сейчас нет вообще никаких средств для ценового регулирования на основные продукты питания и сдерживать их иногда удавалось в отдельных случаях только в результате давления на торговые сети со стороны местных властей. В любой прекрасный момент в случае очередного скачка у правительства не окажется в руках никакого механизма воздействия. Впрочем, ничего удивительного, так как большую часть продовольствия Казахстан сейчас импортирует, а по мере ползучей девальвации тенге оно становится всё дороже и дороже. Интересно, что официальная статистика инфляции не учитывает показатели роста цен на продукты питания по стране, что создает ложные представления о мнимом благополучии населения.

«Латинский алфавит угробит казахскую письменность» — Переход на латинский алфавит приведет к параличу большинства госструктур, а образование и здравоохранение могут вообще выйти из-под контроля государства. Планы перехода на латиницу свидетельствуют о кризисе государственной языковой политики. Часть руководства страны оторвана от реальности, они не знают, как проходят этнические и языковые процессы в стране, и из-за этого появляются такие вот задачи. А нижестоящие чиновники говорят, то ли из боязни потерять место, то ли из желания занять кресло повыше, что поставленные задачи решены. Дальше ставятся новые задачи, и опять такая же ситуация, все, в общем, идет по кругу.

VLAST . KZ . «Складывается ощущение, что антипрививочное движение управляемо» — В рамках проекта «Прививка» журналист Оксана АКУЛОВА записала интервью с председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Республики Казахстан Айжан ЕСМАГАМБЕТОВОЙ. Они поговорили о том, почему в национальном календаре прививок не появляются новые вакцины и почему у казахстанцев нет возможности выбрать ту вакцину, которую они считают более безопасной.

FORBES . KZ . «Срок годности истёк: на кого пойти учиться?» — В наше время глобальные изменения происходят настолько стремительно, что сложно предугадать, какими знаниями, навыками и компетенциями должны будут обладать сегодняшние школьники и студенты. Зачем и чему учить человека в современном, сложном мире? Что такое профессии и навыки будущего? Есть ли простые и доступные инструменты профессиональной диагностики и профориентации для простых казахстанцев рассказал генеральный директор BTS Education, член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, председатель попечительского совета ОО «Международное объединение по профориентации школьников» Саясат НУРБЕК.

365 INFO . KZ . «Сенат вернул в мажилис скандальный законопроект о юристах» — Но это решение независимое юридическое сообщество называет соломоновым — из документа исключены не все противоречивые нормы. Законопроект об адвокатской деятельности и юридической помощи, который парламент рассматривает с осени 2020 года, вызвал в профильной среде настоящий раскол. Из-за норм, явно противоречащих Конституции, которые поддержали юристы — выходцы из правоохранительных структур и органов юстиции…

LITER . KZ . «Власти Алматы хотят продать детскую музыкальную школу частникам. Родители против» — Аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ принял решение выставить на продажу несколько организаций коммунальной собственности. Среди них три музыкальные школы. Родители детей, которые обучаются в Детской музыкальной школе №1 (хоровая) выступили против передачи учебного заведения в конкурентную среду. Они утверждают, что это приведет к разрушению сложившейся за долгие годы системы музыкального образования.

CARAVAN . KZ . «Ограничительные меры по работе детских садов в карантин превратились в издевательство над детьми и родителями» — На этой неделе в стране частично открыли посещение школ. Давно работают торговые центры и рестораны, но детские сады до сих пор “в жестком карантине”. Родители не могут понять логику, почему 15-ти детям можно ходить в сад, несмотря на коронавирус, а всем остальным – нет? У многих в семье один ребенок посещает дошкольное учреждение, а второму не досталось места. Возник вопрос: по какому принципу дети попадают в дежурные группы?

NOVGAZ . COM . Редакция – «Наша Аня, мама теперь уже троих детей, умерла при родах в суперсовременном мегаполисе» — В алма-атинском родильном доме №5, как говорят, оборудованном по последнему слову медицинской техники, в 21 веке, при обычных родах умерла наша бывшая многолетняя сотрудница Анна Дю, (в замужестве ЕСИНБЕКОВА). У нее не было никаких патологий, по крайней мере с 23 по 28 февраля, которые она провела на обследовании в этом роддоме, их у нее не выявили. Просто был большой плод, и она попросила сделать кесарево сечение. В этой просьбе ей почему–то отказали… «Новая газета»-Казахстан» продолжит собственное расследование гибели нашей Ани.

KAPITAL . KZ . «Заинтересована ли Япония в казахстанской конине?» — В декабре 2020 года казахстанская конина впервые вышла на рынок Японии. Как отмечают в компании Meat Processing and Service, на новый для себя рынок пробную партию поставили бесплатно. О требованиях к экспортерам, сложностях логистики в беседе с корреспондентом рассказал коммерческий директор Meat Processing and Service Сергей ЛИМБЕРГ.

SPUTNIKNEWS . KZ . ««На улицу ночью выходим с палками»: чего боятся жители поселка близ Нур-Султана» — В середине февраля жители поселка Жибек жолы рядом с Нур-Султаном рассказали, стая бродячих собак загрызла теленка. Местные жители разделились на два лагеря: на тех, кто хочет избавиться от собачьей угрозы любой ценой, и тех, кто пытается защитить бездомных животных.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.