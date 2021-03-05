Комплекс мер для поддержки предпринимателей одобрили в Казахстане

Новости 155 0

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Комплекс мер для поддержки предпринимателей одобрили в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства.

«4 марта 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте РК. Рассмотрены вопросы стимулирования деловой активности в условиях новой экономической реальности. С докладами выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов. С 2020 года в целях обеспечения восстановительной динамики в национальной экономике было принято несколько пакетов антикризисных мер, предусматривающих содействие занятости, активизацию предпринимательской деятельности, цифровизацию, раскрытие потенциала АПК, а также развитие жилищно-коммунальной, транспортной, социальной и торговой инфраструктуры», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, одним из наиболее пострадавших в рамках пандемии COVID-19 секторов экономики в 2020 году стал малый и средний бизнес. В этой связи НПП «Атамекен» в текущем году был проведен опрос более 50 тыс. предпринимателей на предмет потребности в дополнительных мерах поддержки.

«На основе результатов опроса был сформирован дополнительный пакет из 24 мер по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам. Новый пакет мер был рассмотрен 26 февраля в рамках Высшего совета по реформам под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева», — пишет пресс-служа.

Отмечается, что комплекс мер включает расширение перечня ОКЭД субъектов МСБ в пострадавших отраслях экономики с 29 до 174 для рефинансирования на льготных условиях до 1 июня 2021 г., продление освобождения пострадавших субъектов МСБ от начисления арендных платежей по объектам государственного имущества и имущества квазигоссектора до 1 июля 2021 г., продление освобождения от уплаты налога на имущество до конца, освобождение от ИПН доходов работников субъектов предпринимательства в виде полученных от работодателя средств защиты, продление моратория на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 июля 2021 г. по инициативе государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, повышение доступа отечественных товаропроизводителей к государственным закупкам, распространение инструмента гарантирования АО «ФРП «Даму» на Программу льготного кредитования Национального Банка.

Идет политический конфликт мозгов Идет политический конфликт мозгов
4125

«Дополнительный пакет мер позволит обеспечить опережающую восстановительную динамику и формирование экосистемы, стимулирующей деловую активность в условиях новой экономической реальности.  Меры прямого действия будут способствовать достижению 3% роста ВВП в текущем году, обеспечат поддержку более 1,2 млн. субъектов предпринимательства, в которых занято свыше 3,3 млн человек. Премьер-министр поручил министерству национальной экономики до 12 марта внести в правительство соответствующий пакет поправок в действующее законодательство для внесения в мажилис парламента до 25 марта», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Регулировать цену на сжиженный газ перестанут с 1 марта в Казахстане
  2. Токаев поручил Нацбанку помочь с цифровизацией мер поддержки сельского хозяйства
  3. Значительное ослабление карантинного режима ожидается с 1 марта в Казахстане
  4. Инфляция в Казахстане за февраль выросла на 0,7% — бюро нацстатистики
  5. Региональные квоты на прием кандасов и переселенцев на 2021 год утвердили в Казахстане