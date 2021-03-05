Ночь простоять, и день продержаться. В акимате Нур-Султана

Что делать в этом государстве бедным, многодетным, инвалидам и малоимущим?

Буквально вчера в профессиональной группе журналистов Казахстана в Facebook наткнулась на публикацию своего коллеги. Виталий Шевченко перепостил Акмарал Блялову, которая слала SOS: «Третья ночь мам с особенными детками в акимате!».

Сюр какой-то. Виталий закинул свой вопрос: «Никому не интересно?».

Пошла разбираться, восприняв информацию буквально. Потому что ночь в акимате – это вам не ночь в музее.

Там – страсть к новым ощущениям и необычному восприятию искусства. Здесь – реальный трэш. Матери с особенными детками (ну чтобы вы понимали – детьми, которые нуждаются в особенной ласке, тепле, питании и уходе), ютятся в холле акимата, скорее всего, на мраморном полу (представления не имею об их «временных удобствах»), чтобы отстоять свое право на достойное существование.

Акиматовские работники в конце рабочего дня хлопают дверьми своих уютных служебных кабинетов, закрывают секьюрити-замки и идут на выход с брезгливым взглядом. И сердце не екает, и мозги не взрываются…

Утром, снова увидев ту же самую картину, — мам и их детей-инвалидов, — удивленно поднимают глаза, в которых безошибочно читается: «Как, вас не убрали до сих пор?».

Мой коллега сокрушается, что дети-инвалиды, инвалиды, заключенные – темы-табу для освещения в СМИ. Он прав и не прав. Табу – во-первых, потому что обществу в целом очень неприятно видеть неприглядную сторону жизни. Во-вторых, эти темы в СМИ невозможно монетизировать – они вызывают неприятие и даже отвращение, и привлечь трафик и заработать не получится. В-третьих, многие прежде независимые и зубастые, и охочие до правды СМИ, которые выступали за социальную справедливость в стране, уже давно перекуплены сильными не мира сего, конечно, но страны сей – точно.

Виталий отмечает, что несмотря на конструктивные предложения со стороны «протестующих», где все четко сформулировано, мнение о них в публикациях СМИ очень негативное. «Как вообще можно так отзываться об инвалидах, о многодетных?», — вопрошает Виталий Шевченко.

«Это кошмар!», — пишет мой коллега, и я соглашаюсь: в любом в цивилизованном обществе всегда есть программы, защищающие права самых незащищенных, и это позор для страны и власти, когда бедные люди вынуждены защищать себя самым унизительным образом.

***

Аккурат в это же самое время в мажилисе парламента выступает депутат Ерлан Смайлов. И если власти кажется, что он занимается популизмом, то многим казахстанцам так не кажется.

Так вот, депутат заявил: «У нас в республике каждый шестой ребенок, а в целом – почти 1 миллион детей, живет в бедности. Таковы данные исследования ЮНИСЕФ. По статистике, от бедности больше всего страдают многодетные семьи, которых у нас стране свыше 340 тыс. Неполные семьи тоже в зоне риска – чаще всего они вообще не имеют никакой социальной поддержки от государства».

По мнению депутата, действующие меры поддержки материнства и детства со стороны государства разрозненны и не систематизированы.

Парламентарий предложил правительству провести ревизию всех мер поддержки, направленных на защиту материнства и детства, и дать оценку их результативности, разработать качественные индикаторы оценки деятельности государственных органов с привязкой к освоению бюджетных средств и персональной ответственности руководителей и исполнителей.

Кроме ревизии, конечно, нужно было бы пойти на экскурсию в акимат г.Нур-Султан и отработать антикризисные технологии в полевых условиях: взвинченных родителей с детьми-инвалидами успокоить и пообещать предметно заняться их вопросами. Тем более, что сверхъестественных требований они не выдвигают, но желают социальной справедливости и поддержки, что совершенно понятно.

***

Более того, депутат фракции Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов предложил правительству разработать и принять национальный проект «Инвестиции в развитие материнства и детства» и ввести понятие материнского капитала. Причем, выплачивать за рождение каждого ребенка не маленькую сумму — 4,2 млн. тенге.

Депутат предлагает использовать материнский капитал на приобретение жилья и улучшение жилищных условий семьи, образование ребенка, пенсионных накоплений матери. Действительно, это очень важно. По данным отечественных исследователей, более 80% бедных казахстанцев проживают в семьях, насчитывающих 5 и более человек.

По его мнению, бенефициарами этого проекта должны стать все дети. «Период детства таков, что дети не могут ждать наступления лучших условий для развития. И рассматривать детство и инвестиции в человеческий капитал имеет смысл только вместе с инвестициями в материнство», — уверен Ерлан Смайлов.

Крайне актуальны и вопросы неполных семей. При этом матери и отцы-одиночки не попадают в категорию нуждающихся в социальной поддержке. Поэтому правительству необходимо пересмотреть «парадигму действий от акцента на социальных выплатах к концепции инвестиций в человеческий капитал». «Это должно стать идеологией и стратегическим приоритетом работы правительства и государства», — считает Ерлан Смайлов.

При этом депутат себе отдает отчет в том, что на качество жизни в первую очередь малообеспеченных казахстанцев влияет снижение реальных доходов населения, рост цен на первоочередные товары и услуги, отсутствие качественной и доступной инфраструктуры для развития детей: спортивных, культурных, научно-технических секций и кружков.

«В настоящее время разнообразие мер поддержки, программ и инициатив, направленных на защиту материнства и детства и одновременно реализуемых разными государственными органами, их реактивный и разрозненный характер, не позволяют оценить их результативность. Как в поговорке: «У семи нянек дитя без глазу!». В этом направлении логичным представляется принять национальный проект «Инвестиции в развитие материнства и детства», — уверен Ерлан Смайлов.

***

Что же тут началось! Первые яйца, которыми закидали депутата мажилиса, были о том, что откуда брать деньги на материнский капитал? Сумма и в самом деле кажется умопомрачительной.

Но государство, кроме уже практикуемых всевозможных мер поддержки экономики, бизнеса и населения в рамках разнообразных программ, наконец, должно повернуться лицом к человеку, к его насущным нуждам и проблемам. Потому что человек – первичен. Нет человека – нет государства. Доступ к образованию и к жизненным благам должен быть практически равен для всех – для особенных детей, для детей из обычных семей и из семей богатейших людей страны. Как бы пафосно это ни звучало. Как бы абсурдно ни выглядело.

***

Кроме ревизии, депутаты фракции Народной партии Казахстана также предложили разработать качественные индикаторы оценки деятельности государственных органов с привязкой к освоению бюджетных средств и персональной ответственности руководителей и исполнителей, разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и прочим потребностям ребенка.

В общем, «народные избранники» заняты «популизмом». Так кажется власть предержащим и другим фракциям в мажилисе. Они очень далеки от народа. Но народ ближе, чем им кажется. Когда он в отчаянии или в гневе. И сейчас он уже в акимате…

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.