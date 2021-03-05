Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Министры обороны Казахстана и России провели переговоры по военному сотрудничеству, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Казахстана.

«Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев провел телефонные переговоры со своим российским коллегой – генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, график предстоящих совместных учений, а также взаимодействие в военно-технической сфере.