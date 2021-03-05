Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – «Лестницу доступности» пообещали ввести в Казахстане для очередников на жилье, передает корреспондент агентства.

«После принятия необходимых поправок в законодательство АО «Отбасы банк» будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет нуждающихся в жилье, а также приоритетно предоставлять жилье для очередников в соответствии с «лестницей доступности». Для этого на каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи, раскрывающий доходы, имущество и активы», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

Как пояснил глава правительства, лестница доступности подразумевает следующее:

— для очередников с доходами не более одного прожиточного минимума на каждого члена семьи будет предоставляться арендное жилье;

— для очередников с доходами до 3,1-го прожиточного минимума на каждого члена семьи будут предоставляться льготные займы под 2 % годовых по программе «Бакытты отбасы»;

— для очередников с доходами до 3,7-го прожиточного минимума на каждого члена семьи будет доступна программа «Шаңырақ».

«Таким образом, данный подход позволит обеспечить адресность государственной поддержки для населения и охватить все категории нуждающихся в получении жилья», — заверил руководитель кабмина, отвечая на вопрос относительно предоставления уязвимым категориям граждан жилищных займов без подтверждения дохода с оценкой их платежеспособности по дополнительным параметрам.

По его словам, на сегодня льготная ипотечная программа «Шаңырақ» реализуется в пилотном режиме (2020 – 2022 годы), участниками могут быть только граждане, состоящие на учете, нуждающихся в жилище, то есть очередники местных исполнительных органов (МИО, акиматов).

«Начиная с 2020 года, по данной программе поступило свыше 18 тыс. заявок, из которых на сегодня одобрено порядка 6,7 тыс. В рамках программы «Шаңырақ» ставка вознаграждения по ипотеке составляет 5% годовых и является одной из самых низких. Одним из требований к участникам программы является наличие дохода от трудовой деятельности (не более 3,7-кратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи). Данное требование установлено в целях обеспечения доступным жильем наиболее нуждающихся очередников. Ипотечное кредитование – это высокорисковые инструменты для финансовых институтов. Оценка платежеспособности заемщика по доходам их трудовой деятельности является гарантом для своевременного исполнения обязательств и исключает риски «неработающих» займов в кредитном портфеле финансовых институтов», — добавил премьер.

Он отметил, что средства АО «Отбасы банк» для реализации пилотного проекта «Шаңырақ» предоставляются Национальным Банком на возвратной и платной основе, что требует отбора заемщиков, способных исполнять свои обязательства.

«Исходя из вышеизложенного, без предоставления документального подтверждения доходов проверку платежеспособности граждан осуществлять не представляется возможным», — заявил глава кабмина.

Вместе с тем, по его словам, «в настоящее время в целях эффективного решения вопросов обеспечения жильем очередников по поручению главы государства прорабатывается вопрос по внедрению механизма субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде для наиболее нуждающихся очередников с доходами до 1-го прожиточного минимума на каждого члена семьи».

«Так, планируется субсидировать арендную плату в частном жилищном фонде до 80% за счет государственных средств. К примеру, при рыночной арендной плате в Т100 тыс. очередникам, имеющим доходы до 1-го прожиточного минимума, ежемесячно будут предоставляться субсидии в сумме порядка Т80 тыс. в счет арендной платы», — заверил Мамин.