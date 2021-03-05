Нацбанк выделил Т390 млрд на кредиты очередникам через «Отбасы банк» по программе «Шаңырақ»

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Национальный банк Казахстана выделил Т390 млрд на кредиты очередникам через «Отбасы банк» по программе «Шаңырақ», сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«Национальным банком выделены Т390 млрд на строительство социального жилья и кредитование очередников через АО «Отбасы банк» по условиям программы «Шаңырақ». Реализация данного проекта с правом приобретения жилья в новостройках позволила повысить предпринимательскую активность строительных компаний, обеспечить рост экономики и трудовую занятость населения», — сообщил Мамин, отвечая на запрос депутатов относительно обеспечения возможности покупать жилье по программе со вторичного рынка недвижимости.

По его словам, по итогам 2020 года строительная отрасль среди отраслей экономики заняла одну из лидирующих позиций.

«Объем строительных работ по республике выполнен на Т4,9 трлн, что выше 2019 года на 11,2%. Всего было построено 15,3 млн кв.м нового жилья (140 тыс. жилищ) или на 16,8% выше уровня прошлого года. В 2021 году план ввода жилья по всей стране составляет 17 млн кв.м жилья. Инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6% в сравнении с 2019 годом и составили порядка Т2 трлн. На Т1 государственных средств привлечено Т5 частных инвестиций», — утверждает руководитель правительства.

Как заявил премьер, «принятые меры мультипликативным эффектом оказали поддержку развитию строительной индустрии, обеспечив спрос на продукцию отечественного производства».

«Так, отечественными предприятиями произведено строительных материалов на сумму порядка Т667 млрд. В этой связи одной из важнейших задач государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы (в том числе подпрограммы «Шаңырақ») является поддержка развития жилищного строительства», — добавил глава кабмина.

Он считает, что «предоставление возможности приобретения жилья в рамках программы «Шаңырақ» на вторичном рынке может спровоцировать рост цен на жилье в данном секторе».

«Учитывая вышеизложенное, полагаю целесообразным в текущих условиях продолжить реализацию жилья в рамках программы «Шаңырақ» только на первичном рынке. В целом вопросы обеспечения жильем граждан находятся на постоянном контроле правительства», — сообщил Мамин.