Актау. 5 марта. КазТАГ – Новый рейс в Узбекистан запускают из Актау 8 марта, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«С 8 марта 2021 года авиакомпания «SCAT» начнет выполнять рейсы между городами Актау и Ургенч с частотой два раза в неделю», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Б-737 по понедельникам и средам.

Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.