Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Сильное колебание температур ожидается в Казахстане в течение трех дней, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с выходом на территорию Казахстана серии ненастных североатлантических циклонов, в ближайшие дни ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс. Они станут причиной сильных колебаний температуры воздуха и атмосферного давления», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, местами ожидаются осадки (снег, дождь), туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.