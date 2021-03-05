Сильное колебание температур ожидается в Казахстане в течение трех дней

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Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Сильное колебание температур ожидается в Казахстане в течение трех дней, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с выходом на территорию Казахстана серии ненастных североатлантических циклонов, в ближайшие дни ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс. Они станут причиной сильных колебаний температуры воздуха и атмосферного давления», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, местами ожидаются осадки (снег, дождь), туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

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