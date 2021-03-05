Работники отдела образования Степногорска получили по семь лет колонии за хищение Т13 млн

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Кокшетау. 5 марта. КазТАГ – Работники отдела образования Степногорска в Акмолинской области получили по семь лет колонии за хищение Т13 млн, сообщает антикоррупционная служба.

«1 марта приговором Степногорского городского суда осуждены: заместитель главного бухгалтера ГУ «Отдел образования города Степногорск» Савенко Г.Н., к семи годам лишения свободы (…); руководитель расчетного стола ГУ «Отдел образования города Степногорск» Кильдунова Т.Н., к семи годам лишения свободы», — говорится в сообщении в пятницу.

Отбывать наказания осужденные будут в исправительных учреждениях средней безопасности.

«Они подозревались в хищении бюджетных средств путем излишнего необоснованного перечисления заработной платы более Т13 млн», — уточнили в «антикоре».

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