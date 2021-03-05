Рост цен на нефть на 5% укрепил тенге – Нацбанк Казахстана

Алматы. 5 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Тенге незначительно укрепился из-за роста цен на нефть на 5%, заявляет Национальный банк Казахстана.

«На укрепление тенге повлиял скачок цен на нефть. Котировки нефти Brent вновь вернулись к ранее достигнутым пиковым значениям, прибавив более 5% в пятницу утром в сравнении с ценами на открытие четверга», — говорится в информации, распространенной в пятницу.

С другой стороны, наблюдалось укрепление доллара США против большинства валют, дополнительно давит на тенге ослабление российского рубля, который просел на 0,7%, поясняется в информации.

Согласно информации, на фоне этих событий 5 марта биржевые торги доллара США против тенге открылись с незначительным укреплением до уровня Т419/$1.