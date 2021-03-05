Штормовые предупреждения объявлены на субботу в семи областях, в горах Алматы лавиноопасно

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в семи областях, а в горах Алматы лавиноопасно, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-6 марта возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Акмолинской области в субботу местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный ночью 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 6 марта временами ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду.

«6 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 6 марта временами ожидается туман», — сказано в сообщении.

В Карагандинской области в субботу местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

«6 марта в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром 6 марта ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Северо-Казахстанской области в субботу ночью ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, ночью местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 6 марта ожидается метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

«6 марта в Туркестанской области во второй половине дня местами ожидается гроза. Ночью местами ожидаются туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

В Западно-Казахстанской области в субботу местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 6 марта ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 18 метров в секунду.