Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких военных в авиакатастрофе

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких военных в авиакатастрофе, сообщает пресс-служба Акорды.

«С глубоким прискорбием воспринял информацию о жертвах и пострадавших в результате крушения военного вертолета «Кугар» в провинции Бингель на востоке Турции. Разделяя Вашу боль в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и братскому турецкому народу», — говорится в телеграмме Токаева в пятницу.

Крушение произошло вечером 4 марта. Военный вертолет вылетел из Бингеля в Татван и через некоторое время перестал выходить на связь. Выяснилось, что борт потерпел крушение. Погибли 10 военнослужащих, в числе которых был и высокопоставленный генерал.