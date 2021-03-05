Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких военных в авиакатастрофе

Новости 100 0

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких военных в авиакатастрофе, сообщает пресс-служба Акорды.

«С глубоким прискорбием воспринял информацию о жертвах и пострадавших в результате крушения военного вертолета «Кугар» в провинции Бингель на востоке Турции. Разделяя Вашу боль в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и братскому турецкому народу», — говорится в телеграмме Токаева в пятницу.

Крушение произошло вечером 4 марта. Военный вертолет вылетел из Бингеля в Татван и через некоторое время перестал выходить на связь. Выяснилось, что борт потерпел крушение. Погибли 10 военнослужащих, в числе которых был и высокопоставленный генерал.

Похожие материалы:

  1. Токаев назначил своего бывшего помощника на пост замглавы своей администрации
  2. Здравоохранение РК может стать «центром притяжения» иностранных инвестиций — Токаев
  3. Токаев поручил Нацбанку помочь с цифровизацией мер поддержки сельского хозяйства
  4. Положение и структуру Нацбанка изменил Токаев
  5. Токаев заявил о предоставлении военно-технической помощи вооруженным силам Кыргызстана