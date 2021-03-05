Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане начинается реализация бензина и битума через товарные биржи, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев.

«С марта текущего года планируется реализация бензина и битума через товарные биржи, при этом объем реализации бензина будет определяться в соответствии с ежемесячными планами поставок, утверждаемыми министерством», — сказал Ногаев на расширенной коллегии министерства энергетики в пятницу.

По его словам, начало реализации дизельного топлива и керосина через товарные биржи планируется с III квартала 2021 года.

Также, к концу 2021 года Казахстан полностью перейдет на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки.

«Для снижения административных барьеров для бизнеса будет отменен институт аккредитации газосетевых организаций», — добавил Ногаев.