Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Дождь и снег ожидаются в субботу в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юго-востоке республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на севере республики порывы 23-28 метров в секунду. На юге республики днем местами ожидается гроза», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем снег. Гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6-8, днем -1-3.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4, днем +8+10.

В Шымкенте переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2, днем +13+15.

В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -4-9.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, днем – гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -5-10.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днм -2+3 (на юге +6), ночью 0-5 (на юго-западе +3).

В Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, ночью местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -4+1.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Днем 0-5, ночью -8-13.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем +6+11, ночью 0-5.

В Мангистауской области местами ожидается туман. +7+12, ночью -2+3 (на севере -5).

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -4+1.

В Карагандинской области местами ожидается туман, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -7-12 (на юге -3).

В Туркестанской области ночью местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью 0+5.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, усиление ветра в районе Жаланашколя 18-23 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -4+1.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -2+3.