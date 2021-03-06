Алматы. 6 марта. КазТАГ – Почти 20 паводкоопасных участков взяли на учет в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.

«В Алматы подведены итоги учений РКШУ «Көктем 2021»: Всего в рамках учений в городе очищено 9 км русел рек и каналов, вывезено более 200 кубометров мусора, проведены дноуглубительные работы русла реки «Каргалы» протяженностью более 1600 м», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, военнослужащие воинской части 28237 МЧС РК очистили от снега и наледи под мостом проспекта Райымбека, кроме того проведена работа по обрезке дикорастущих кустарников в русле реки, протяженностью более 500 м.

Отмечается, что на учениях были задействованы боле 200 человек и 50 единиц техники служб гражданской защиты, аварийно-спасательных формирований МЧС РК.

«Проведенные работы не допустят ледяных зажоров, а также угрозу подтопления 57 частным жилым домам, с общим количеством проживающего населения более 130 человек. В городе, для своевременного реагирования, приведены в готовность группировка сил и средств в количестве 5247 человек личного состава, 776 единиц техники различного назначения, 26 плавательных средств, 92 мотопомп и 99 единиц автономных электростанций», — рассказали в ДЧС.

В текущем году департаментом на учет взято 17 паводкоопасных участков.