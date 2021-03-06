Павлодар. 6 марта. КазТАГ – Около 170 автомобилей застряли из-за непогоды на трассе Павлодар-Нур-Султан, передает КазТАГ

«По состоянию на 13.00 6 марта 2021 года в Павлодарской области закрыты один участок автодороги республиканского значения и шесть участков автодорог областного значения. ​Скопление техники в снежных заносах в районе села Торт-Кудык — 15 грузовых, 13 легковых автомобилей. В данное время автомобили колоннами выпускают в сторону Павлодарской области», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области в субботу.

​В двух пунктах обогрева размещены 48 человек, из них 12 детей.

​В аварийно-спасательных и неотложных работах задействован 71 человек и 55 единиц техники.

По информации директора Павлодарского областного филиала АО «КазАвтоЖол» Акылбека Кабылдина, 5 марта в связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение на автодороге Нур-Султан-Шидерты для всех видов автотранспорта.

«Из-за нулевой видимости и шквального ветра на автодороге Павлодар-Нур-Султан, успевшие заехать в Павлодарскую область 150-170 машин, оказались в снежном плену. Сейчас колонны из автотранспорта собраны в один ряд. Спереди и сзади их сопровождает дорожная техника. Через час-два все автомашины вытащат из снега и сопроводят до поселка Шидерты», — рассказал Кабылдин.

Колонна движется со скоростью 5-10 км в час.

ДЧС области развернуло штаб, работает горячая линия.