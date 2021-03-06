Новое постановление о карантине подписал Бекшин

Алматы. 6 марта. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарек Бекшин подписал постановление для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Ниже приведен полный текст постановления.

Акимам районов, государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить:

1) запрет на проведение зрелищных, массовых мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) реализацию — ограничений и разрешений — социально-экономических объектов города Алматы на основании критериев желтой зоны матрицы оценки эпидемиологической ситуации, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров‚ компьютерных клубов (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор, лото и игровых клубов, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

4) для входа на объекты предпринимательства участвующих в пилотном проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в Арр Stor и Р1ау Маrket, в случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственное лицо — сотрудник заведения имеет право в приложении зафиксировать вход посетителя посредством введения ИИН;

5) при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков;

6) запрет организации и проведения праздничных корпоративов;

7) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей;

8) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

9) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, метро, аэропортов, ж/д- и автовокзалов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

10) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

11) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных, национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 метров;

12) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к постановлению ГГСВ №9 от 27.02.2021 года;

13) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бобек»;

14) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

15) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки городских команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима и одновременным скоплением не более 30 человек;

16) обязательную госпитализацию больных легкой и средней формами коронавирусной инфекции, госпитализацию бессимптомных форм при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина;

17) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67;

18) разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более пяти человек в группе);

19) Управлению жилищной политики обеспечить дезинфекцию детских игровых площадок, подъездов и лифтов в домах с активными очагами коронавирусной инфекции три раза в неделю, Центру дезинфекции — один раз, во время заключительной дезинфекции;

20) В соответствие с предложением ассоциации торговых предприятий рекомендовать объектам торговли (ТРЦ, ТД, рынки) площадью свыше 1 тыс. кв. м, организациям, осуществляющим общественные перевозки (автобусные, троллейбусные, метро) сформировать санитарные патрули для постоянного контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима на своих объектах;

21) обеспечить ежемесячное однократное лабораторное обследование сотрудников государственных органов с профилактической целью (акиматов и их структурных подразделений, прокуратуры, полиции, ДЧС города Алматы с районными подразделениями, антикоррупционной службы, национальной безопасности, судов, санитарно-эпидемиологической службы, социальной защиты), а также волонтеров (согласно представленных списков акиматов), работников морга и судебно-медицинской экспертизы).

Настоящее постановление вступает в силу с 9 марта текущего года.