Атырау. 6 марта. КазТАГ – Пять служебных автобусов сгорели на месторождении Тенгиз в Атырауской области, сообщает портал «Мой город».

«5 марта в 19.30 загорелся один из автобусов на автостоянке компании ССЕР. Огонь практически сразу перекинулся на стоявшие рядом четыре автобуса. В ликвидации пожара приняли участие три единицы пожарной техники компании «Тенгизшевройл» и 30 человек, в числе которых бойцы противопожарной службы и работники компании», — рассказал представитель компании ССЕР Орак Бисембиев.

Как уточняется, спустя полтора часа пожар был локализован и ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет, но огонь уничтожил все пять автобусов.

Отмечается, что все служебные автобусы прибыли на стоянку и после выгрузки пассажиров были закрыты.

«Как показало первичное служебное расследование, сигнальщик заметил задымление в моторном отсеке, который расположен в задней части автобуса. Согласно инструкции, он незамедлительно сообщил дежурному, и на место прибыли пожарные команды компании ССЕР. За короткое время на место происшествия оперативно прибыли еще три единицы спецтехники противопожарной аварийной службы (ПАС) компании ТШО. Место происшествия было оцеплено сотрудниками отделения полиции вахтового поселка Тенгиз. Но, из-за сильного ветра с порывами 15-20 метров в секунду огонь быстро перекинулся на близстоящие автобусы, в результате чего огнем были повреждены в общей сложности пять автобусов», — сообщили в пресс-службе компании ССЕР.

Сообщается, что сразу после локализации пожара место было очищено от мусора и различного хлама. Сотрудники компании начали работать в штатном режиме.

«Предварительная версия пожара, по мнению экспертов — короткое замыкание проводов моторной части в одной из автобусов. Точную причину пожара выяснит созданная рабочая комиссия компании ССЕР совместно с представителями ТШО и государственных органов. Следует подчеркнуть, что все автобусы перед выходом в рейс проходят ежедневный осмотр. Кроме того, в установленные сроки проходит обязательный технический осмотр согласно требованиям компании ТШО», — рассказали в пресс-службе.

Руководство компании ССЕР выразило благодарность компании ТШО и ее бойцам пожарной команды.

«Выражаем благодарность тенгизской полиции за поддержание порядка во время пожара. Руководство компании просит у работников ССЕР больших извинений за краткое неудобства, оказавшиеся в непосредственной близости от общежития. Компания совместно с соответствующими органами власти оперативно выявит причину пожара и вернет все в нормальное русло, — заверили пресс-службе компании.