Реконструкция «Кордая» завершена, Казахстан и Кыргызстан обсуждают вопрос открытия пунктов

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Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Реконструкция «Кордая» завершена, Казахстан и Кыргызстан обсуждают вопрос открытия двух пунктов пропуска, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Сторонами был обсужден вопрос официального открытия пунктов пропуска «Кордай» и «Ак Жол», которое планируется осуществить по завершению работ на пункте пропуска «Ак Жол» со стороны Кыргызской Республики и стабилизации эпидемиологической обстановки. Реконструкция казахстанского пункта пропуска «Кордай» завершена на 100%», — говорится в сообщении по итогам переговоров между представителями двух стран.

В ведомстве уточнили, что планируется увеличить пропускную способность обновленного «Кордая» до 2,5 тыс. автомобилей и 25 тыс. человек в сутки.

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