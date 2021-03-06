Штат минфина Казахстана сократили более чем на 2,5 тыс. единиц

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Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Штат министерства финансов Казахстана сократили более чем на 2,5 тыс. единиц, передает корреспондент агентства.

«В лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений (…): раздел 9 изложить в следующей редакции: «Министерство финансов Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 17 218; государственные учреждения, подведомственные министерству финансов Республики Казахстан, в том числе: 35; Учебно-методический центр: 35», — говорится в постановлении правительства.

Ранее лимит штатной численности минфина составлял 19 793 единицы.

Штат сократился на 2575 единиц, из числа подведомственных минфину госучреждений, штат которых сократился на 40 единиц, исключили кинологический центр.

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