99% населения Казахстана доступен мобильный широкополосный интернет

Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек рассказал о доступе сел к интернету и обеспечении качественной связью, сообщает пресс-служба правительства.

«По состоянию на конец 2020 года из почти 6500 населенных пунктов 5322 охвачены интернетом. Я уже говорил ранее, что к 1257 населенным пунктам было подведено оптоволокно. Причем оно подведено было к ключевым местным организациям — акиматам, школам, больницам. Эта работа как раз завершилась в прошлом году. И надо понимать, что если до этого момента оптика проводилась примерно к 300 населенным пунктам, то за 2018-2020 гг. мы почти в четыре раза увеличили число населенных пунктов, куда был проведен оптический канал связи», — сообщил Оразбек в интервью, опубликованном в субботу.

Он отметил, что второй большой проект — это обеспечение интернетом населенных пунктов с численностью населения более 250 человек 928 пунктов. К слову, проект длился всего один год.

«Основная работа завершалась в последние месяцы, наши основные мобильные операторы закупали оборудование, прокладывали линии, в конце года стали устанавливать базовые станции. В целом эти два проекта дали внушительный результат — 20 тыс. км оптики было проложено в стране до сельских населенных пунктов. Благодаря этому 99% населения могут воспользоваться услугами мобильного широкополосного интернета», — отметил вице-министр.

Также он добавил, что экономически операторам не выгодно обеспечивать удаленные населенные пункты интернетом.

«Страна у нас большая, а людей не так много. И такая разбросанность населенных пунктов не делает коммерческую деятельность экономически привлекательной для операторов связи. Поэтому мы работаем с операторами в плане субсидирования капитальных вложений, которые они делают в развитие сельских территорий», — говорит Оразбек.

Вице-министр уточнил, что в дальнейшем оптоволокно будут прокладывать на стадии строительства домов и школ.

«Что касается многоквартирных жилых домов, то мы направили в министерство индустрии и инфраструктурного развития свои предложения. Они утвердили соответствующий приказ о том, что многоквартирные жилые дома уже на стадии строительства должны будут обеспечиваться оптикой и внутренней кабельной разводкой. На недавнем совещании с заместителем премьер-министра РК Алиханом Смаиловым по вопросам образования, в том числе обеспечения интернетом мы предложили подход, при котором в процессе строительства или модернизации школ строители обязательно прокладывали бы оптоволокно до школ и внутреннюю кабельную разводку. Вице-премьер поручил разработать соответствующие требования, что мы собственно сделали и сейчас их отправляем их в МИИР РК, МОН РК. Думаю, в ближайшее время эти нормы будут приняты и школы на постоянной основе должны будут оснащаться всем необходимым для подключения к интернету», — заявил он в интервью.

Затем вице-министр рассказал о подготовке к запуску сети 5G.

«В целом готовность у нас есть и операторы тоже готовы. Мы сейчас высвободили частоты. В текущем году планируется запуск сети 5G в пилотном режиме в столице. К концу 2022 года сеть 5G планируем запустить в городах республиканского значения. К 2025 году планируем охватить все областные центры в том числе. Со своей стороны мы запустили проект закона, который позволит выделять частоты для 5G через конкурсы или аукционы, что значительно либерализует рынок и позволит на конкурентных началах операторах между собой взять эти частоты и использовать их. Кроме того, имеются нормы по борьбе по частотному латифундизму — когда кто-то покупает частоту, платит за нее деньги, но не использует ее. А частоты это исчерпаемый ресурс. Одна из норм предполагает в случае получение частоты и не использование ее в течение двух лет, мы ее изымаем. Мы думаем, что операторы будут эффективно использовать эти сети», — резюмировал Оразбек.