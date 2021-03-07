«Нерадивых» застройщиков в Нур-Султане ждет расторжение договора и черный список — акимат

Нур-Султан. 7 марта. КазТАГ – Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о том, какие меры принимаются в отношении «нерадивых» застройщиков, сообщает пресс-служба акимата Нур-Султана.

«Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда объектов социального доступного жилья в районе Есиль. Для того, чтобы в текущем году также построить рекордное количество льготных квартир, задел начали готовить еще в прошлом году. В этом же районе, где будут расположены ряд социальных домов, ведется строительство школы на 2 тыс. мест, в две смены это позволит создать дополнительно 4 тыс. ученических мест.

Поручил не снижать темпы строительства, уделять особое внимание качеству домов и объектов образования. С нерадивыми застройщиками будем расторгать договоры. А сами стройкомпании будем вносить в черный список», — заявил Кульгинов на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что в текущем году планируется построить порядка 10 тыс. льготных квартир. К примеру, в 2018 году было построено 1100 квартир, в 2019 году – 2900 льготных квартир, в 2020 году свыше 7 тыс. социальных квартир.

«По поручению главы государства на системной основе увеличиваем объем строительства льготного доступного жилья. Что касается строительства школ, то в текущем году создадим 40 тыс. ученических мест. Это в два раза больше мест, чем в 2020 году, и в четыре раза больше, чем в 2019 году. При строительстве учебных заведений переходим на строительство крупногабаритных школ. Кроме того, в рамках комплексного плана на пятилетний период планируем построить 50 госшкол. В строительстве объектов образования также привлекаем частные инвестиции», — написал аким.