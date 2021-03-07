Зимний чемпионат Казахстана по теннису стартовал в Нур-Султане

Нур-Султан. 7 марта. КазТАГ – В Нур-Султане стартовал зимний чемпионат Республики Казахстан по теннису среди взрослых, сообщает Национальный олимпийский комитет.

«На кортах столицы собрались лучшие спортсмены со всех регионов республики. Помимо медалей, для игроков еще одним хорошим стимулом станут гранты для поездки на соревнования», — рассказали в пресс-службе КТФ в воскресенье.

Как уточняется, призерам первенства страны от Федерации тенниса Казахстана за первое место предусмотрено 5 тыс., за второе – 3 тыс. и для обладателей бронзовых наград — $2 тыс.

«Чемпионат Казахстана является одним из самых престижных турниров на территории нашей страны. Спортсмены хорошо подготовлены. С каждым годом первенство проходит все интереснее. Обладателям золотых и серебряных медалей присваивается звание мастера спорта РК, а полуфиналистам — кандидат в мастера спорта»,- говорит главный судья турнира Амир Жакупов.